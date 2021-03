I Maneskin vincono Sanremo 2021

Anticipazioni TV

I Maneskin hanno trionfato al Festival di Sanremo 2021 con la canzone "Zitti e buoni": secondi Francesca Michielin e Fedez e terzo Ermal Meta.

I vincitori della settantunesima edizione del Festival di Sanremo sono i Maneskin. La grintosa band, formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, ha trionfato con "Zitti e buoni", svecchiando un po’ la più importante manifestazione canora italiana e dimostrando che, come cantava Neil Young, "Rock and roll can never die" (il rock and roll non può morire mai). La gioia del gruppo è stata incontenibile, e che fossero destinati al podio l'avevamo intuito dopo la serata dei duetti, in cui si erano esibiti insieme a Manuel Agnelli interpretando una versione struggente, arrabbiata ed emozionante di "Amandoti".

A classificarsi secondi sono stati Francesca Michielin e Fedez con "Chiamami per nome". Il duo ieri era particolarmente in forma e l'esecuzione è stata precisa. Terzo è arrivato il cantante che sembrava il grande favorito: Ermal Meta. La sua ballata "Un milione di cose da dirti", che lui stesso ha definito "una semplice canzone d'amore", ha fatto breccia nel cuore di molti.

Ecco la classifica finale di Sanremo 2021:

Maneskin - "Zitti e buoni" Fedez e Francesca Michielin - "Chiamami per nome" Ermal Meta - "Un milione di cose da dirti" Colapesce e Dimartino - "Musica leggerissima" Irama - "La genesi del tuo colore" Willie Peyote - "Mai dire mai" (La locura) Annalisa - "Dieci" Madame - "Voce" Orietta Berti - "Quando ti sei innamorato" Arisa - "Potevi fare di più" La rappresentante di lista - "Amare" Extraliscio e Davide Toffolo - "Bianca luce nera" Lo Stato Sociale - "Combat Pop" Noemi - "Glicine" Malika Ayane - "Ti piaci così" Fulminacci - "Santa Marinella" Max Gazzè - "Il farmacista" Fasma - "Parlami" Gaia - "Cuore amaro" Coma_Cose - "Fiamme negli occhi" Ghemon - "Momento perfetto" Francesco Renga - Quando trovo te Gio Evan - "Arnica" Bugo - "E invece sì" Aiello - "Ora" Random - "Torno a te"

Chi sono i Maneskin?

I Maneskin si formano a Roma nel 2017 e i fondatori del gruppo sono Victoria de Angelis e Thomas Raggi, che si conoscono sui banchi di scuola e che sono poco più che due ragazzini quando decidono di fare musica insieme. Il nome della band significa "chiaro di luna" in danese. Successivamente arriva Damiano David e, grazie a un annuncio su Internet, Ethan Torchio. I Maneskin si impongono all'attenzione generale nel 2017, quando partecipano al talent show X-Factor. A guidarli è Manuel Agnelli e la band conquista il secondo posto. Contemporaneamente a X-Factor esce il loro EP "Chosen", certificato doppio disco di platino dalla FIMI e contenente l'omonimo singolo, che ottiene lo stesso riconoscimento. Poco dopo arriva il singolo "Morirò da re" (certificato doppio disco di platino), seguito da "Torna a casa", altro grande successo. Nel 2018 i Maneskin incidono il loro primo album in studio "Il ballo della vita", che promuovono in un tour europeo che registra il tutto esaurito. Contemporaneamente esce il documentario This is Maneskin, un ritratto intimo e sincero della band, che si presenta, si racconta e parla di amore per la musica e desiderio di sfondare: 65 minuti di energia sogni nel cassetto e talento. I Maneskin sono giovanissimi: Damiano è del 1999, Victoria del 2000, Ethan del 2001 e Thomas del 2001.

Di cosa parla Zitti e buoni e il testo della canzone Vincitrice di Sanremo 2021

Ma qual è il significato di "Zitti e buoni", il brano dei Maneskin? Ovviamente la canzone è un grido di ribellione, un in invito a non adeguarsi alla massa, a tenere alta la bandiera di un sano anticonformismo. "Zitti e buoni" parla della generazione a cui appartiene la band (la cosiddetta generazione Z), spesso incompresa e giudicata male. Per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, la diversità è importante, è un valore aggiunto, una risorsa. Non a caso, le parole del ritornello sono: "Sono fuori di testa ma diverso da loro, E tu sei fuori di testa ma diversa da loro, Siamo fuori di testa ma diversi da loro, Siamo fuori di testa ma diversi da loro". L'invito a non rispettare le regole imposte da chi è più grande viene naturalmente espresso in maniera decisa e graffiante, con la tipica ruvidezza del rock.

Il testo di Zitti e buoni:

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi fra’ di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Lo con la siga’ camminando

Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io

Ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c'è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro

Il video della canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2021