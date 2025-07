I Cesaroni - Il Ritorno: La nostra video intervista esclusiva a Claudio Amendola e al cast dell'atteso revival

Anticipazioni TV

Al Giffoni Film Festival abbiamo incontrato i protagonisti de I Cesaroni - Il Ritorno Claudio Amendola, Matteo Branciamore e le new entry Marta Filippi e Andrea Arru che ci hanno raccontato le emozioni del set e svelato qualche anticipazione sulla nuova stagione di una delle serie italiane più amate di sempre.

A Giffoni è ancora Cesaroni-mania. È bastata una clip della nuova stagione mostrata in anteprima per far esplodere l'entusiasmo: la sigla cantata a squarciagola, gli occhi lucidi, gli abbracci. I Cesaroni godono ancora dell'affetto del pubblico. E lo dimostra l'incredibile calore con cui il Giffoni Film Festival ha accolto il ritorno della famiglia della Garbatella, protagonista del revival I Cesaroni – Il Ritorno, in onda prossimamente su Canale 5.

Abbiamo avuto l'opportunità di intervistare in esclusiva i protagonisti di questo attesissimo progetto: Claudio Amendola, volto e anima di Giulio Cesaroni, Matteo Branciamore, che torna a vestire i panni di Marco, e le due promettenti new entry Marta Filippi e Andrea Arru, pronti a portare nuove storie nella serie cult che ha segnato una generazione.





La trama e il cast de I Cesaroni – Il Ritorno

I Cesaroni – Il Ritorno riparte da Garbatella, dove Giulio (Claudio Amendola), ora nonno e ancora alla guida della bottiglieria di famiglia, affronta nuove sfide personali ed economiche. Al suo fianco tornano i figli Marco (Matteo Branciamore), Rudi (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo), ormai adulti con nuove responsabilità. Tra i nuovi volti, spiccano Marta Filippi nei panni di Virginia, compagna di Marco, e Andrea Arru che interpreta Olmo, un ragazzo neurodivergente che porta nella serie un racconto di inclusione e autenticità.

Oltre a Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi e Andrea Arru, nel cast de I Cesaroni - Il Ritorno troviamo anche Valentina Bivona nel ruolo di Marta, figlia di Marco ed Eva, e Pietro Serpi nei panni del piccolo Adriano, figlio di Marco e Virginia. Si uniscono inoltre Lucia Ocone, che interpreta Livia, una nuova figura fondamentale per il futuro della bottiglieria, e Ricky Memphis nel ruolo di Carlo, padre di Virginia e consuocero di Giulio. La serie è scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera, prodotta da Verdiana Bixio per Publispei in co-produzione con RTI / Mediaset e diretta dallo stesso Amendola.