I Bastardi di Pizzofalcone tornano Stasera su Rai1 con la Terza Stagione

Con l'inizio della Terza Stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, stasera 20 settembre su rai1, conosciamo le conseguenze del tragico evento che aveva chiuso la seconda stagione.

Va in onda stasera lunedì 20 settembre alle 21:25 su Rai1 il primo episodio della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Ricorderete che la seconda stagione si era conclusa con un attentato in cui erano rimasti coinvolti tutti i protagonisti della serie. Con l'inizio della terza stagione siamo finalmente in grado di conoscere quali siano state le conseguenze di quella devastante esplosione. L’attesissima terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone segna il ritorno di Alessandro Gassmann nl ruolo del carismatico e tormentato ispettore Giuseppe Lojacono.

Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi Stile Libero), la terza stagione della serie si compone di sei episodi per sei prime serate tv con la regia di Monica Vullo. Il primo episodio di questa coproduzione tra Rai Fiction e Clemart è già disponibile in anteprima streaming su RaiPlay. Oltre a Gassman, nel cast troviamo Carolina Crescentini (Laura Piras), Antonio Folletto (Aragona), Tosca D’Aquino (Ottavia), Massimiliano Gallo (Commissario Palma), Gianfelice Imparato (Pisanelli), Simona Tabasco (Alex Di Nardo), Gennaro Silvestro (Francesco Romano), Gioia Spaziani (Letizia), Serena Iansiti (Rosaria Martone), Matteo Martari (Buffardi) e Maria Vera Ratti (Elsa Martini).

Come le precedenti, anche le nuove puntate ricalcano l’impianto e i meccanismi del giallo classico. Delitti che scaturiscono dal cuore delle miserie umane, dal dilemma posto da scelte difficili, dalle tragedie comuni della nostra vita. Una commedia amara e umanissima, piena di una grande verità emotiva. Scenario delle vicende, una Napoli sospesa tra tradizione e modernità, avanguardia di una tensione dialettica che attraversa tutta la cultura italiana, proiettata nel futuro, ma con alle spalle un passato con cui bisogna sempre fare i conti.

I Bastardi di Pizzofalcone: la trama del primo episodio di lunedì 20 settembre

Subito dopo l'attentato, il ristorante di Letizia si è trasformato in un inferno da cui vengono estratti feriti e cadaveri. Con il divieto di indagare sull'accaduto, i Bastardi vengono messi sot-to torchio e il loro passato più scomodo torna alla luce. Finché la soffiata fatta da un vecchio nemico non apre una pista inaspettata. Ora i Bastardi possono davvero cominciare le loro indagini, senza che nessuno sappia niente.

Il primo episodio della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone va in onda stasera 20 settembre su Rai1.