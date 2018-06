I Bastardi di Pizzofalcone: da stasera, domenica 10 giugno 2018

Gli appuntamenti estivi di Rai1 si arricchiscono con l’arrivo de I Bastardi di Pizzofalcone, la serie tv con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Da stasera, domenica 10 giugno 2018, andranno in onda le repliche della prima stagione, in attesa del prossimo autunno in cui gli appassionati di questa fortunata fiction, potranno seguire i nuovi attesissimi episodi.

Le vicende dell’ispettore Giuseppe Lojacono si svolgono a Napoli, all’interno del commissariato di polizia di Pizzofalcone, allo sbando dopo che quattro dei suoi agenti sono stati allontanati dall’arma e arrestati perché implicati nel traffico di droga. Al loro posto arriveranno quattro rimpiazzi, scarti di altri uffici. Il commissariato riuscirà a riabilitare la sua reputazione grazie all’alacre lavoro della nuova squadra, accomunata dalla non aver più nulla da perdere.

Scopriamo insieme le anticipazioni della prima puntata della prima serie, in onda oggi:

Nell’episodio intitolato I Bastardi, Giuseppe Lojacono (Vittorio Gassmann) viene trasferito al commissariato di Pizzofalcone, il più decadente di Napoli. Negli ultimi tempi infatti alcuni degli agenti sono stati arrestati per essere invischiati con la camorra. Giuseppe è un uomo molto rispettoso della legge ma con un passato burrascoso che lo tiene lontana dalla sua terra nativa, la Sicilia, e dalla figlia. A differenza dei suoi colleghi, flemmatici e forse un po’ lascivi, prende subito seriamente il suo ruolo di nuovo ispettore e si adopera nelle indagini del caso dell’omicidio di una donna, uccisa da una palla di vetro da collezione. L’intricato caso permetterà a Lojacono di riabilitare il nome del commissariato, riuscendo a riconquistare la fiducia degli abitanti.

I Bastardi di Pizzofalcone ci aspetta stasera, alle 21.25 su Rai1.