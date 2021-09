I Bastardi di Pizzofalcone Anticipazioni: Stasera su Rai1 la Seconda Puntata della Fiction con Alessandro Gassmann

Anticipazioni TV

I Bastardi di Pizzofalcone va in onda stasera 27 settembre su Rai1 con il secondo episodio della terza stagione.

Va in onda stasera lunedì 27 settembre alle 21:25 su Rai1 il secondo episodio della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Ricorderete che la seconda stagione si era conclusa con un attentato in cui erano rimasti coinvolti tutti i protagonisti della serie. Con l'inizio della terza stagione siamo finalmente in grado di conoscere quali siano state le conseguenze di quella devastante esplosione. La terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone segna ovviamente il ritorno di Alessandro Gassmann nel ruolo del carismatico e tormentato ispettore Giuseppe Lojacono.

Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi Stile Libero), la terza stagione della serie si compone di sei episodi per sei prime serate tv con la regia di Monica Vullo. Dopo la messa in onda in anteprima su Rai1, ogni episodio diventerà disponibile in streaming su RaiPlay. Oltre a Gassman, nel cast troviamo Carolina Crescentini (Laura Piras), Antonio Folletto (Aragona), Tosca D’Aquino (Ottavia), Massimiliano Gallo (Commissario Palma), Gianfelice Imparato (Pisanelli), Simona Tabasco (Alex Di Nardo), Gennaro Silvestro (Francesco Romano), Gioia Spaziani (Letizia), Serena Iansiti (Rosaria Martone), Matteo Martari (Buffardi) e Maria Vera Ratti (Elsa Martini).

Come le precedenti, anche le nuove puntate ricalcano l’impianto e i meccanismi del giallo classico. Delitti che scaturiscono dal cuore delle miserie umane, dal dilemma posto da scelte difficili, dalle tragedie comuni della nostra vita. Una commedia amara e umanissima, piena di una grande verità emotiva. Scenario delle vicende, una Napoli sospesa tra tradizione e modernità, avanguardia di una tensione dialettica che attraversa tutta la cultura italiana, proiettata nel futuro, ma con alle spalle un passato con cui bisogna sempre fare i conti.

I Bastardi di Pizzofalcone: la trama del secondo episodio di lunedì 27 settembre

"Vuoto" è il titolo di questo secondo episodio. La scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito fa nascere un dilemma: è legittimo basare un'indagine solo - su un'intuizione? È di questo parere la nuova arrivata tra i Bastardi, il commissario Martini, una donna dai modi spicci e un passato scomodo alle spalle, oltre che una mina vagante per l'ispettore Lojacono e l'intera squadra.

