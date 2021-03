Harry e Meghan: l'intervista integrale in onda stasera, ecco dove vederla

Anticipazioni TV

L'intervista-shock che sta facendo tremare la casa reale andrà in onda stasera in versione italiana: siete pronti a sapere tutto di Harry e Meghan e del loro momento difficile?

Ne stanno parlando tutti, ne abbiamo parlato anche noi ieri: stasera 9 marzo alle 21:30 in esclusiva su TV8 andrà in onda l'intervista integrale in italiano a Harry e Meghan, condotta da Oprah Winfrey. Un approfondimento sconvolgente che non ha mancato di far discutere la rete e, qualcuno azzarda, di far tremare la casa reale inglese, accusata nemmeno troppo velatamente di freddezza e razzismo. Come vi abbiamo raccontato, nel confronto Harry ha espresso malinconia e rimpianto per la famiglia che si è lasciato alle spalle (Elisabetta, Carlo, William), ma anche decisione nel proteggere sua moglie Meghan, suo figlio Archie e la loro futura bambina da un destino simile a quello di sua madre Lady Diana. Leggi anche Meghan e Harry da Oprah Winfrey: rivelazioni shock nell'intervista che fa parlare il web

L'intervista a Harry e Meghan, un precedente illustre

Concedendo le proprie emozioni a Oprah Winfrey, Harry e Meghan di fatto seguono sul serio le orme di Lady Diana. Nel lontano 1995, due anni prima della sua morte, Diana Spencer si concesse infatti ai microfoni di Martin Bashir per la BBC: anche se gli argomenti erano diversi, lo shock per Buckingham Palace fu analogo. Diana parlò della relazione di suo marito con Camilla e dei reciproci tradimenti nel loro matrimonio, ammettendo anche (ma non apparve nel montato finale) i suoi problemi mentali che l'avevano portata a infliggersi dolore sulle braccia e sulle gambe. L'intervista, che per la cronaca la stessa Oprah Winfrey aveva cercato di ottenere senza successo, causò uno scompiglio, spingendo la casa reale a chiedere esplicitamente il divorzio tra Diana e Carlo. L'eco dei disturbi mentali di Diana e della sua grande sofferenza si respira anche nella nuova intervista di suo figlio Harry e di sua moglie Meghan. Rimarrà da verificare se ne scaturiranno conseguenze pubbliche e politiche di rilievo.