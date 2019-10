Halloween in TV: I Migliori Film Horror da vedere stasera

Anticipazioni TV

Per chi vuole godersi una tranquilla serata di terrore tra le mura domestiche, ecco una guida con i migliori film di paura in onda stasera in TV.

E' di nuovo la notte di Halloween, la più spaventosa dell'anno, alcuni andranno in giro mascherati, a feste a tema da amici, in locali o per strada, altri prerferiranno godersela tranquillamente a casa (magari con Jack o' lantern, la celebre zucca intagliata posata sul davanzale dalla finestra) guardando serie tv horror in streaming, o qualcuno tra i miglior film horror di sempre.

Di film horror sono ovviamente pieni i palinsesti televisivi di questa sera, sia sui canali in chiaro sia su quelli di Sky.

Ecco la Guida TV di Halloween 2019 con i Migliori Film Horror in onda Stasera:

Auguri per la tua morte

Auguri per la tua morte, in onda alle 21:00 su Sky Cinema Suspence, è un film del 2017 diretto da Christopher Landon. La protagonista della vicenda è la viziata e prepotente studentessa Teresa ‘Tree’ Gelbman (Jessica Rothe). Orfana di madre e con un complicato rapporto con il padre, Tree è la tipica ragazza convinta di poter ottenere tutto ciò che desidera grazie alla sua bellezza. Il giorno del suo compleanno, Tree è destata dal suono insistente della sveglia e scopre di aver passato la notte nel dormitorio di Carter Davis (Israel Broussard), che l’aveva soccorsa la notte precedente poiché troppo ubriaca per poter tornare a casa. Tree non ricorda nulla e lascia la camera senza nemmeno ringraziare.

Così, la ragazza comincia la sua giornata all’insegna dell’egocentrismo. La sera stessa, tuttavia, Tree si imbatte in un uomo, la cui identità è celata da un’agghiacciante maschera da neonato, che la uccide a sangue freddo. Poco dopo la ragazza sente la sveglia suonare e si ritrova, nuovamente, nella camera di Carter, il quale sembra ignaro di ciò che le è successo la sera precedente.



Auguri per la tua morte: Il trailer italiano del film - HD

Halloween II: Il signore della morte

Il signore della morte, in onda alle 21:15 su Premium Energy, è il seguito del precedente film di Carpenter "Halloween"; all'inizio infatti si rivedono sequenze del primo; in esse il giovane invulnerabile Michael, malgrado sia stato ferito con otto colpi di rivoltella dal suo medico curante, il dottor Sam Loomis, riprende i suoi omicidi girando per la cittadina dell'Illinois dove, in quella notte, si sta svolgendo la tradizionale festa di Halloween...

Shining

Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick tratto dall'omononimo romanzo di Stephen King, va in onda alle 21.20 su Italia 1.

Il protagonista della vicenda è Jack Torrance (Jack Nicholson), ex insegnante disoccupato con il vizio dell’alcol, in cerca di ispirazione per il suo romanzo. Jack accetta di buon grado la proposta del direttore dell’Overlook Hotel, che lo vuole assumere come guardiano invernale.

Sebbene l’uomo gli confidi che dieci anni prima, in quello stesso luogo, il suo predecessore Delbert Grady (Philip Stone) aveva perso la ragione, trucidando la sua famiglia, Jack non sembra spaventato e coglie l’occasione lavorativa per dedicarsi alla scrittura. Il neo assunto si trasferisce tra le sperdute montagne del Colorado con la moglie Wendy (Shelley Duvall) e il figlio Danny (Danny Lloyd). Quest’ultimo condivide la novità con il suo amico immaginario Tony, che è preoccupato per le terrificanti visioni del bambino sul futuro nell’hotel...



Shining: Trailer Ufficiale Italiano - Extended Edition

Cimitero vivente

Pet Semetary - Cimitero vivente, in onda alle 21.30 su Spike, è la prima trasposizione cinematografica dell'omonimo celebre romanzo di Stephen King diretta nel 1989 da Mary Lambert.

Protagonista della storia è la famiglia Creed, che si è appena trasferita in un piccolo centro del Maine in una villetta in campagna, situata ai margini di una strada statale percorsa giorno e notte da grossi camion. Vittime di questo pericoloso traffico sono in genere animali, come cani e gatti, che vengono facilmente travolti, e per i quali i bambini hanno creato un piccolo cimitero particolare."Pet Sematary". L'amatissimo gatto di Ellie, Church, muore ben presto in uno di questi incidenti e, per evitare un grosso dolore alla bambina, che è momentaneamente lontana da casa, il vecchio vicino Jud Crandall consiglia Louis di seppellirlo in un luogo impervio e sinistro, non lontano, dove si trova un antico cimitero indiano, che ha la prerogativa di far rivivere chi vi viene sepolto. Così, infatti, Church torna vivo, ma tramutato in un diabolico gatto zombi...

La notte del giudizio

In The Purge - La notte del giudizio, in onda alle 21:30 su Italia 2, a causa del drammatico sovraffollamento delle carceri, il governo degli Stati Uniti inizia a consentire periodi di 12 ore di tempo in cui tutte le attività illegale diventano legali. Durante uno di questi periodi in cui è tutto consentito, una famiglia si trova a doversi proteggere da un assalto di delinquenti alla propria abitazione...



La notte del giudizio: Il trailer italiano ufficiale - HD

Halloween