Hafsanur Sancaktutan: Chi è Leyla di If you Love e Siyah de La notte nel cuore? Tutto sulla bella attrice turca

Francesca Simone

Hafsanur Sancaktutan è l'attrice che presta il volto alla protagonista di If you Love e de La notte nel cuore; ecco tutto ciò che sappiamo su di lei!

Hafsanur Sancaktutan: Chi è Leyla di If you Love e Siyah de La notte nel cuore? Tutto sulla bella attrice turca

La furba Leyla di If you Love è anche la bella Siyah de La notte nel cuore, due soap turche di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Hafsanur Sancaktutan, l'attore che le interpreta? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

Hafsanur Sancaktutan: Età, Origini, Esordi dell'attrice turca

Hafsanur Sancaktutan è nata ad Istanbul, in Turchia, il 20 marzo del 2000; quindi è del segno dei Pesci ed ha 25 anni. Da sempre appassionata di recitazione, ha iniziato a muovere i primi passi da attrice calcando i palcoscenici teatrali. I primi spettacoli a cui ha preso parte sono Kuralla Kuraldissi di Bertolt Brecht nel 2015, ed Otobus di Sevilay Saral, quando aveva solo rispettivamente 15 e 16 anni.

La carriera di Hafsanur Sancaktutan

Il suo esordio nel mondo della televisione è avvenuto nel 2018. La Sancaktutan aveva 18 anni quando è stata scelta per interpretare il ruolo di Fidan Taskan nella serie TV Gulperi. L'anno seguente, invece, è entrata a far parte del cast di un'altra serie, Ask Aglatir, dove lei interpreta il personaggio di Ada Meryem Varli. Nel 2021 si è calata nei panni di Yagmur Kara nella serie Son Yaz, mentre nel 2022 è diventata Sinem in Atto d'infedeltà. Di certo, però, il successo è arrivato nel 2023, quando è stata scelta per il ruolo di protagonista, quello di Leyla, in Ya Cok Seversen, titolo originale di If you Love, al fianco del famoso Kerem Bursin. Altro ruolo da protagonista nel 2024, ossia quello di Melek nel serial Siyah Kalp, in italiano La notte nel cuore.

Hafsanur Sancaktutan: Vita Privata e Instagram dell'attrice di If you Love e La notte nel cuore

Il suo profilo Instagram ufficiale è @hafsanur.sancaktutan, dove conta ben 1,5 milioni di follower. Qui, lei, nella sua quotidianità o sul set, è la protagonista assoluta dei post che condivide; tuttavia, ci sono anche degli scatti in cui è in compagnia di un giovane uomo di nome Kubilay Aka, con il quale evidentemente intrattiene una relazione amorosa da almeno un anno. Si tratta di un suo collega, ossia di un attore turco

