Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Secondo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Oggi, venerdì 17 settembre 2021, secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Dopo l'ingresso di Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Gianmaria Antinolfi, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Tommaso Eletti, Soleil Anastasia Sorge e Raffaella Fico, nella puntata di questa sera, a varcare la porta rossa di Cinecittà saranno Andrea Casalino, Davide Silvestri, Giucas Casella, Jo Squillo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni. Il cast della sesta edizione sarà dunque al completo a partire dal secondo appuntamento con il reality.

Nel corso della settimana, non sono mancati i primi screzi e Alfonso Signorini cercherà di approfondire alcune evidenti antipatie già palpabili. Katia Ricciarelli è molto insofferente al gioco in generale e a qualche inquilino, in particolare Soleil Sorge, colpevole di aver organizzato uno scherzo che la soprano ha decisamente poco gradito. La Sorge ha anche esternato un'insofferenza verso l'ex fidanzato Gianmaria Antinolfi in quanto, secondo l'ex corteggiatrice, all'epoca della loro storia, si è mostrato geloso e ossessivo. E ancora. Sotto accusa Amedeo Goria, troppo esplicito nei confronti della Spephens, tanto che il web ha chiesto a gran voce la squalifica anche se quest'anno, come dichiarato il conduttore, ci sarà più indulgenza sui provvedimenti.

L'appuntamento con la seconda puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

