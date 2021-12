Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, venerdì 3 dicembre

Anticipazioni TV

Oggi, venerdì 3 dicembre 2021, ventiquattresimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, venerdì 3 dicembre 2021, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip

Alex Belli e Soleil Sorge: la storia infinita. Il tira e molla tra l’attore e l’influencer non sembra trovare tregua. Da un lato, c’è Alex che, avendo la moglie Delia a Casa, cerca di mantenere una condotta degna da uomo sposato riuscendoci raramente, dall’altro lato, c’è Soleil che spesso mette in discussione l’autenticità dei sentimenti di Alex ma poi non riesce a stare lontano da lui.

Un momento di grande emozione attende Manila Nazzaro: l’ex Miss Italia potrà incontrare a sorpresa la madre.Le new entry arrivate nei giorni scorsi – prima Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, poi Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli – si fanno conoscere e, per questo, non mancano scambi di opinioni e discussioni. Del resto, nella Casa di Grande Fratello Vip è in atto uno scontro generazionale che vede Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro contrapposte alle sorelle Selassié.

Al televoto: Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino. Chi sarà il preferito del pubblico?

L'appuntamento con il ventiquattresimapuntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera

