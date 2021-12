Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 20 dicembre

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 20 dicembre 2021, ventottesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, lunedì 20 dicembre 2021, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Dopo Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano, altri due nuovi ingressi nella Casa: a varcare la Porta Rossa saranno Nathalie Caldonazzo e Barù Gaetani d’Aragona che si uniranno al gruppo.

Mancano pochi giorni al Natale e i “vipponi” festeggiano dando vita a “Gf Christmas Show”, balli e cori in gioioso spirito natalizio…, ma il clima festoso non fa certo mancare battibecchi e discussioni tra i concorrenti che non se le mandano a dire, e la preparazione dello show ha fatto la sua parte.

In Casa, Biago e Miriana sono sempre più intimi. Ancora alti e bassi invece tra Sophie e Gianmaria mentre, il neo arrivato Alessandro Basciano, si è spinto sotto le coperte con Soleil suscitando l'ira di Belli.

Inoltre, quella di stasera sarà una serata all’insegna delle emozionanti sorprese: Manuel Bortuzzo, infatti, incontrerà il suo papà e Soleil Sorge avrà modo di rivedere la sua mamma. A quanto pare, Wendy Kay non ha gradito l'ultimo incontro tra la figlia e l'ex gieffino Alex Belli.

In nomination: Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e Valeria Marini & Giacomo Urtis. Quale sarà il risultato del televoto?

L'appuntamento con la ventottesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.