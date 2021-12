Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 13 dicembre: Delia incontrerà Alex

Anticipazioni TV

Ventisettesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Oggi, lunedì 13 dicembre 2021, ventisettesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, lunedì 13 dicembre 2021, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

È giunto il momento tanto atteso, quello della resa dei conti vis a vis tra Alex Belli e Delia Duran. L’attore che nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche per non ricevuto nessun videomessaggio dalla famiglia, potrà finalmente avere un colloquio chiarificatore con la moglie. Nella giornata di oggi, c'è stato un nuovo appassionato bacio tra Belli e Soleil Sorge e una conseguente lite in cui l'influencer ha definito Delia una "cretina". Come reagirà la modella venezuelana alle nuove provocazioni?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono di nuovo vicini. Vivono momenti di grande affetto e sembrano molto affiatati. I due ragazzi hanno confessato di amarsi. Sarà un lieto fine ?

Stasera i concorrenti comunicheranno la decisione in merito al loro futuro: qualcuno di loro deciderà di abbandonare il gioco?

In nomination: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Quale sarà il verdetto del televoto?

L'appuntamento con la ventisettesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

