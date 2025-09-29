Grande Fratello, stasera su Canale 5, al via la nuova edizione condotta da Simona Ventura

Anticipazioni TV

Lunedì 29 settembre, al via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Grande Fratello tra novità assolute e tante sorprese.

L'attesa è finita! Oggi, lunedì 29 settembre al via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratellotra novità assolute e tante sorprese. La conduzione è affidata a Simona Ventura. La conduttrice arriva, per la prima volta, alla guida del reality prodotto da Endemol Shine Italy, lo fa in un’edizione speciale che celebra i 25 anni del format in Italia e rimette al centro le storie autentiche. In studio, con la conduttrice, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi che porteranno la loro voce, il loro sguardo e la loro sensibilità a

sostegno dei nuovi concorrenti.

Grande Fratello, le anticipazioni della prima puntata, in onda oggi 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5

La Porta Rossa della Casa di Grande Fratello è pronta ad aprirsi per accogliere i concorrenti, tra questi Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. Uomini e donne pronti a condividere 100 giorni di emozioni, sfide e convivenza e aggiudicarsi un importante montepremi finale. Non sarà solo un gioco, ma un grande racconto collettivo fatto di storie uniche: pagine di vita intense, sorprendenti, a volte difficili ma sempre cariche di speranza.

Ci saranno giovani che studiano e lavorano, ragazzi e ragazze che inseguono i propri sogni e che hanno deciso di mettersi in gioco per provare a realizzarli. Ognuno con il suo bagaglio di esperienze, ognuno con qualcosa da raccontare e da donare al pubblico.

Sarà possibile seguire il reality 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in diretta su Mediaset Extra (canale 55), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30) dall’1:00 circa. Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle ore 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle ore 13:00 e alle ore 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00). Grazie a Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram, TikTok) è possibile rimanere sempre aggiornati sulle

vicende della Casa

Inoltre, A 25 anni dall’arrivo del format in Italia, da venerdì 26 settembre, è disponibile su Mediaset Infinity, "Grande Fratello - L’inizio" il documentario, che ripercorre la straordinaria avventura televisiva della prima edizione di Grande Fratello vinta da Cristina Plevani nel 2000.

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.40 su Canale 5