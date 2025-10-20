TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Grande Fratello | Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 20 ottobre
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Anticipazioni TV

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 20 ottobre

Anita Nurzia

Oggi, lunedì 20 ottobre 2025, in onda in prima serata su Canale 5, il quarto appuntamento con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura con Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 20 ottobre

Lunedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna un nuovo e attesissimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. Accanto a lei, come sempre, ci sarà un parterre di ospiti e opinionisti pronti a commentare le dinamiche del programma: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, tre volti storici del programma che conoscono bene la complessità dei rapporti e delle emozioni che si vivono nella casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello, le anticipazioni della quarta puntata, questa sera su Canale 5

Uno dei momenti più toccanti della serata sarà sicuramente dedicato a Ivana, che nelle scorse settimane ha avuto il coraggio di condividere con il pubblico il suo percorso di transizione. Una storia intensa, raccontata con sincerità e grande delicatezza, che ha commosso milioni di spettatori. Questa sera Ivana vivrà un momento molto importante: incontrerà suo marito, che ha qualcosa di profondo da dirle.

Non mancheranno, come sempre, gli intrecci amorosi che rendono il reality un vero e proprio romanzo in diretta. Al centro delle dinamiche di questa settimana c’è Rasha, la concorrente che sembra aver conquistato più di un cuore nella Casa.

A contendersi le sue attenzioni sono Omer, Francesco e il nuovo arrivato Jonas, che ha già portato un pizzico di gelosia e tensione tra i ragazzi.

Tra sguardi, confessioni notturne e strategie di cuore, la puntata promette momenti di passione, ma anche inevitabili confronti che potrebbero cambiare gli equilibri del gruppo.

Simona Ventura poi annuncerà una eliminazione a sorpresa.Con un televoto flash, il pubblico sarà chiamato a decidere in pochi minuti chi dovrà abbandonare la Casa.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il grande ritorno di Anita Mazzotta, che aveva lasciato il gioco per gravi motivi familiari. Dopo giorni di silenzio e un messaggio toccante dedicato alla madre scomparsa, Anita tornerà nella Casa per riprendere il suo percorso. Un rientro carico di commozione e significato, che promette di emozionare non solo i compagni ma anche il pubblico da casa, da sempre vicino alla ragazza in questo periodo difficile.

A impreziosire la serata, un’ospite d’eccezione: Sonia Bruganelli. Dopo la recente uscita del suo libro e le confessioni fatte a Verissimo, la produttrice tornerà in studio per raccontarsi ancora una volta con la sua consueta schiettezza.

La quarta puntata del Grande Fratello ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Il Trono di Spade e House of the Dragon: Tutte le stagioni disponibili su Sky e NOW
news Serie TV Il Trono di Spade e House of the Dragon: Tutte le stagioni disponibili su Sky e NOW
Grande Fratello: DIRETTA della quarta puntata di lunedì 20 ottobre
news VIP Grande Fratello: DIRETTA della quarta puntata di lunedì 20 ottobre
Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto attacca Barbara D’Urso: "È tutto recitato, una grande farsa!"
news VIP Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto attacca Barbara D’Urso: "È tutto recitato, una grande farsa!"
Uomini e Donne, Teresa Cilia somiglia a Sara Gaudenzi? La replica dell'ex tronista accende una polemica
news VIP Uomini e Donne, Teresa Cilia somiglia a Sara Gaudenzi? La replica dell'ex tronista accende una polemica
Amici 25, Lorella Cuccarini contro Michele Ballo: "Comportamento inaccettabile! Non sei ancora nessuno" (VIDEO)
news VIP Amici 25, Lorella Cuccarini contro Michele Ballo: "Comportamento inaccettabile! Non sei ancora nessuno" (VIDEO)
La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV, ma non basta: Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna
news VIP La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV, ma non basta: Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna
Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2025: Rosa confusa e infelice, tutto si complica con Pino!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2025: Rosa confusa e infelice, tutto si complica con Pino!
Verissimo, Nathaly Caldonazzo si sposa: "Siamo simili, entrambi abbiamo pensato di morire"
news VIP Verissimo, Nathaly Caldonazzo si sposa: "Siamo simili, entrambi abbiamo pensato di morire"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV