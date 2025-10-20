Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 20 ottobre

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 20 ottobre 2025, in onda in prima serata su Canale 5, il quarto appuntamento con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura con Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Lunedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna un nuovo e attesissimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. Accanto a lei, come sempre, ci sarà un parterre di ospiti e opinionisti pronti a commentare le dinamiche del programma: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, tre volti storici del programma che conoscono bene la complessità dei rapporti e delle emozioni che si vivono nella casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello, le anticipazioni della quarta puntata, questa sera su Canale 5

Uno dei momenti più toccanti della serata sarà sicuramente dedicato a Ivana, che nelle scorse settimane ha avuto il coraggio di condividere con il pubblico il suo percorso di transizione. Una storia intensa, raccontata con sincerità e grande delicatezza, che ha commosso milioni di spettatori. Questa sera Ivana vivrà un momento molto importante: incontrerà suo marito, che ha qualcosa di profondo da dirle.

Non mancheranno, come sempre, gli intrecci amorosi che rendono il reality un vero e proprio romanzo in diretta. Al centro delle dinamiche di questa settimana c’è Rasha, la concorrente che sembra aver conquistato più di un cuore nella Casa.

A contendersi le sue attenzioni sono Omer, Francesco e il nuovo arrivato Jonas, che ha già portato un pizzico di gelosia e tensione tra i ragazzi.

Tra sguardi, confessioni notturne e strategie di cuore, la puntata promette momenti di passione, ma anche inevitabili confronti che potrebbero cambiare gli equilibri del gruppo.

Simona Ventura poi annuncerà una eliminazione a sorpresa.Con un televoto flash, il pubblico sarà chiamato a decidere in pochi minuti chi dovrà abbandonare la Casa.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il grande ritorno di Anita Mazzotta, che aveva lasciato il gioco per gravi motivi familiari. Dopo giorni di silenzio e un messaggio toccante dedicato alla madre scomparsa, Anita tornerà nella Casa per riprendere il suo percorso. Un rientro carico di commozione e significato, che promette di emozionare non solo i compagni ma anche il pubblico da casa, da sempre vicino alla ragazza in questo periodo difficile.

A impreziosire la serata, un’ospite d’eccezione: Sonia Bruganelli. Dopo la recente uscita del suo libro e le confessioni fatte a Verissimo, la produttrice tornerà in studio per raccontarsi ancora una volta con la sua consueta schiettezza.

La quarta puntata del Grande Fratello ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .