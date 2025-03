Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di lunedì 24 marzo, la semifinale

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 24 marzo 2025, andrà in onda il quarantunesimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 24 marzo

Lunedì 24 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Shaila e Lorenzo, dopo aver vissuto una crisi importante, si sono ritrovati tra dichiarazioni d'amore e baci appassionati. I due ragazzi sembrano ora più uniti che mai anche se sollevano sempre dei dubbi da parte degli altri gieffini

Zeudi si è ritrovata gran parte del gruppo contro. Ha discusso con Chiara e Lorenzo e Shaila le hanno dichirato guerra. Non credono alla buona fede della giovane campana che reputano una stratega come lo ha spesso affermato Helena con la quale la frattura è ormai insanabile.

Questa sera puntata evento con la semifinale di Grande Fratello: sta per terminare la lunga convivenza durata oltre 6 mesi che ha visto nascere e morire amori e amicizie,simpatie e forti antipatie, complicità e ostilità. Questa sera ci saranno gli ultimi confronti tra i 9 concorrenti rimasti nella Casa, alcuni puntano direttamente alla vittoria, altri sono in corsa per strappare il biglietto per la finale dopo Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma già annunciati come finalisti.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa, fermandosi così a un passo dalla finalissima, tra Chiara, Helena e Giglio?

Purtroppo, per alcuni di loro, il sogno di arrivare fino in fondo si infrangerà a pochi passi dal traguardo.

L'appuntamento per la finalissima di questa lunga edizione del Grande Fratello è prevista per lunedì 31 marzo prossimo.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 24 marzo

La quarantunesima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5