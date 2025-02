Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di lunedì 24 febbraio: la prima finalista

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 24 febbraio​, andrà in onda il trentaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 24 febbraio

Questa sera l'importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila? Nel corso della punta verrà nominata, attraverso un televoto flash, la prima finalista che si aggiungerà a Lorenzo, eletto primo finalista due settimane fa.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila? Nel corso della punta verrà nominata, attraverso un televoto flash, la prima finalista che si aggiungerà a Lorenzo, eletto primo finalista due settimane fa.

Chi tra Zeudi, Helena, MariaVittoria, Amanda, Maria Teresa, Shaila, Jessica e Chiara sarà la prima finalista dell'edizione?

I dissapori tra Shaila ed Helena sono palesi fin dalle prime settimane di convivenza e non si sono mai appianati. La showgirl napoletana ha scritto una canzone rap per denigrare la modella brasiliana e questa sera Helena potrà ascoltare il testo velenoso del brano scritto dall'ex Velina.

Spazio anche alla crisi in corso tra Zeudi e Helena. In settimana sono volati aerei che sembrano prendere le distanze dalla Prestes in seguito ai suoi atteggiamenti contro l'ex Miss Italia. Tuttavia, Helena, è sicura che Zeudi sia falsa e contraddittoria.

Una dolce sorpresa per Tommaso che potrà rivedere, in collegamento da Siena, l’amata nonna Alba. Anche Maria Teresa sarà protagonista di una sorpresa: potrà riabbracciare la figlia Guenda.

La trentaquattresima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5