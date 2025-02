Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di lunedì 17 febbraio

Anticipazioni TV

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 17 febbraio

Lunedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila?

I 5 mesi di convivenza all’interno della Casa stanno mettendo a dura prova i concorrenti che, ormai, sono divisi in due gruppi molto faziosi e apparentemente inconciliabili. Durante la settimana ci sono stati vari scontri molto accesi. Lorenzo e Shaila sono tornati ad attaccare Helena, Alfonso si è reso protagonista di diversi scivoloni contro MariaVittoria e, ancora, Chiara e Stefania hanno continuato a essere particolarmente ostili l'una nei confronti dell'altra. Riusciranno a ritrovare un equilibrio?

Dopo l'ultima puntata in cui erano sembrati in crisi, è tornata l'armonia tra Helena e Javier. La coppia, tuttavia, è sempre oggetto di critiche e dubbi da parte degli altri coinquilini.

Spazio anche a una dolce sorpresa per Stefania che, negli ultimi giorni, è in crisi per alcune discussioni con i ragazzi più giovani. Per lei la visita della sua migliore amica: l’agguerrita Anna Pettinelli.

Nel corso della serata, anche per alcuni inquilini a rischio eliminazione ci saranno delle sorprese dai loro familiari.

La trentaduesima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5