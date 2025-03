Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di giovedì 6 marzo

Anticipazioni TV

Oggi, giovedì 6 marzo 2025, andrà in onda il trentasettesimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 6 marzo

Govedì 6 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti.?

Durante la serata i concorrenti saranno convinti di fare le normali nomination ma, invece, daranno il via a un meccanismo che porterà, nella prossima puntata, alla proclamazione del terzo finalista, dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Nel corso della settimana ci sono stati diversi scontri tra Lorenzo, Shaila, Chiara e MariaVittoria. Quest'ultima nel corso di questi sei mesi, ha sempre dato l’impressione di essere una professionista e donna risolta. Negli ultimi giorni, invece, si aperta e ha raccontato le sue fragilità. Questa sera, Mariavittoria riceverà una commovente lettera dal fratello, con il quale non è in ottimi rapporti.

Shaila e Lorenzo stanno ancora vivendo una crisi e negli ultimi giorni ci sono stati in consueti malumori. Si è parlato anche di una richiesta alquanto insolita da parte di Spolverato che in passato ha chiesto alla ballerina di avvicinarsi a Emanuele per creare una dinamica interessante. Lo ha riferito MariaVittoria e i video diffusi sul web lo hanno confermato.

Shaila riceverà la visita della mamma Luisa che ha bisogno di dirle cose importanti.

La trentasettesima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5