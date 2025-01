Grande Fratello, la puntata di lunedì 6 gennaio non andrà in onda: ecco quando tornerà il reality show

Anticipazioni TV

Questa sera, lunedì 6 gennaio 205, Il Grande Fratello non andrà in onda, rompendo la consueta programmazione prevista su Canale 5. Il reality show cede il posto alla trasmissione della Supercoppa Italiana, un evento sportivo che occuperà la fascia di prima serata. Questo cambiamento non sarà recuperato nella giornata di domani, martedì 7 gennaio, e la rete ha inoltre annunciato che, almeno per il momento, non ci sarà il consueto doppio appuntamento settimanale del reality.

Grande Fratello la prossima puntata andrà in onda mercoledì 8 gennaio

In sostituzione del Grande Fratello, questa sera debutterà su Canale 5 una nuova serie spagnola intitolata "Amore e Vendetta – Zorro", dedicata al leggendario eroe mascherato. Questo posticipo sposta la puntata del reality a mercoledì 8 gennaio, una data che segna un importante cambiamento nel palinsesto Mediaset. Il Grande Fratello andrà così in onda in diretta concorrenza con la seconda puntata della miniserie di Rai 1, "Leopardi – Il Poeta dell’infinito", e prenderà il posto del film inizialmente previsto per quella sera, "Tolo Tolo" di Checco Zalone.

Anche il secondo appuntamento settimanale del reality, originariamente previsto per giovedì 9 gennaio, è stato annullato. Secondo indiscrezioni riportate da Leggo, il reality dovrebbe tornare al suo consueto formato con due puntate settimanali a partire da lunedì 13 gennaio 2025. Dalla prossima settimana, dunque, Il Grande Fratello riprenderà la normale programmazione, con episodi in onda ogni lunedì e giovedì sera.

Secondo quanto riferisce inoltre TvBlog, mercoledì 8 gennaio prossimo sono previsti tre provvedimenti disciplinari nei confronti di tre concorrenti: Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. La modella brasiliana si è resa protagonista di un grave gesto nei confronti Jessica contro la quale ha lanciato un bollitore e dell'acqua, la Morlacchi, dal canto suo, è sotto accusa per averla ripetutamente provocata mentre, la Galassi, pare abbia spinto la Prestes anche se le immagini non si sono viste nel corso della diretta. C'è chi ipotizza una squalifica per Helena e un televoto flash per la Morlacchi e per Ilaria Galassi.

