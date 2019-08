Grand Tour: stasera Lorella Cuccarini in viaggio su Rai1

Anticipazioni TV

Un viaggio da Genova al Monte Rosa, in compagnia di Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Peppone.

Stasera, venerdì 9 agosto, in prima serata, alle 21.25 su Rai1, va in onda Grand Tour, un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane. Protagonisti della serata sono Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Peppone. Il tema della puntata è l’ascesa, con un cammino che parte dal porto di Genova per arrivare alle vette del Monte Rosa.

Grand Tour, anticipazioni: da Genova al Monte Rosa

Si parte dal mare della Liguria per arrivare al ghiacciaio alpino del Belvedere, nel territorio di Macugnaga, proprio sul versante orientale del massiccio del Monte Rosa. L’inedito viaggio intrapreso da Lorella Cuccarini, Angelo e Peppone non è solo geografico, ma anche interiore: non si tratta solo di vedere nuovi posti nel mondo, ma di vederli con occhi nuovi.

Dopo essere arrivati insieme a Genova in barca, ciascuno degli esploratori intraprende una strada diversa. Lorella compie il suo viaggio all'insegna dell’arte e della musica: dal celebre violino Cannone, il preferito di Niccolò Paganini, custodito a Palazzo Tursi, agli oscuri racconti legati al compositore Giovanni Battista Viotti a Fontanetto Po, all'incantevole atmosfera di Isola Bella nel Lago Maggiore.

Angelo, al contrario, predilige il contatto con la natura, attraversando i maestosi scenari della Val d’Ossola: dapprima giunge alla cascata del Toce, alta ben 143 metri, poi arriva alla diga del Cingino. Qui, dopo un avventuroso passaggio al buio nelle condotte, accompagnato da un esperto, assisterà ad uno spettacolo indimenticabile, quello degli stambecchi che, a 2230 metri di altitudine, leccano il sale a 90 gradi di pendenza.

Finalmente, una volta riuniti con Peppone, che si trova nell’altopiano delle malghe tra musica e buon cibo, i viaggiatori si recano presso il rifugio Margherita, il più alto d’Europa, a quota 4550 metri sul livello del mare. Lì li aspetta un magnifico tramonto al cospetto del Monte Rosa.

Grand Tour va in onda stasera alle 21.25 su Rai1.