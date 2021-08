Grand Hotel: Stasera su Canale 5 l'Ultima Puntata della Seconda Stagione e la Prima del Terzo Capitolo

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nell'episodio finale della seconda stagione e nel primo della terza della serie televisiva spagnola di Canale 5!

Dopo il sesto ed il settimo episodio di Grand Hotel - Intrighi e Passioni, andati in onda domenica 1° agosto, stasera domenica 8 agosto 2021, alle 21.20 su Canale 5, verranno trasmessi l'ultimo episodio della seconda stagione ed il primo della terza della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner. Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere!

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Eusebio, per vendicarsi dell'onta subita, ha sparato a Javier, l'amante della moglie, Adriana. La donna vuole restare al capezzale del giovane, incurante dell'ira del marito e di quella della proprietaria del Grand Hotel, la quale pretende che i coniugi se ne vadano il prima possibile, per evitare uno scandalo. L'Alarcon ed Adriana, nonostante tutto e tutti, danno avvio ad una vera e propria relazione amorosa... peccato che stia per arrivare la figlia della signora, Elena, pronta ad ostacolare gli innamorati. La ragazza, infatti, finge che il fidanzato della mamma voglia approfittare di lei. Intanto, in albergo sono arrivati due nuovi ospiti: Agata, una scrittrice di romanzi polizieschi, e Gonzalo, il figlio della "pecora nera" della famiglia Alarcon, Ricardo, il fratello di Don Carlos. Alicia, invece, viene a sapere che Javier, ancora convalescente, le ha mentito: non era alla taverna quando hanno tentato di uccidere Andres. Il fratello le confessa di essere entrato nella stanza di quest'ultimo, e di aver riempito la siringa di morfina, determinato ad eliminarlo... per un attimo aveva perso la testa, terrorizzato dall'idea che il cameriere avrebbe ereditato l'impero famigliare al suo posto, ma, alla fine, gli è mancato il coraggio. Inoltre, la protagonista ha anche scoperto che il padre non è morto per cause naturali, bensì perché qualcuno lo ha avvelenato con l'arsenico. Come se non bastasse, l'Alarcon capisce persino che il cugino, Gonzalo, aveva tutte le ragioni per voler morto lo zio: Don Carlos aveva utilizzato il fratello, appunto il genitore del ragazzo, come prestanome per commettere una truffa. Nel frattempo, Diego fa uscire sul giornale la notizia della caduta in rovina del marchese, Alfredo, il quale viene così umiliato pubblicamente durante il suo primo discorso in veste ufficiale di nuovo direttore dell'hotel. Il Murquia, però, ha altri due problemi di cui occuparsi: stanare l'amante della moglie, e sbarazzarsi del figlio che ha avuto con Belen. Mentre il direttore si convince che l'uomo con con cui Alicia lo tradisce è Gonzalo, lei trova la prova che non può essere stato il cugino ad assassinare il padre. Belen, invece, tiene tra le braccia il piccolo Juan malato che, poco dopo, muore. Sotto shock, la cameriera lo scambia con il piccolo Alejandro, il gemello che aveva dato a Sofia ed Alfredo...

Grand Hotel: Le anticipazioni dell'Ultimo Episodio della seconda stagione e del Primo Episodio della terza stagione di stasera 8 agosto 2021

Julio ed Alicia sono riusciti a trovare la stanza segreta, ovviamente presente nella struttura alberghiera, di Don Carlos. Al suo interno, i due trovano delle fotografie in cui l'uomo è in compagnia di un amico. L'Olmedo e l'Alarcon sanno che devono mettersi sulle tracce di quest'ultimo, il quale potrebbe finalmente aiutarli a risolvere il mistero sulla morte di Don Carlos. Intanto, c'è un altro decesso a cui pensare, e per cui piangere, ossia quello del figlioletto di Sofia ed Alfredo. Tuttavia, mentre lo stanno per seppellire, il marchese si accorge che qualcosa non va... Alfredo, adesso, ha tutto chiaro: la moglie lo ha sempre ingannato circa la gravidanza. Javier, invece, dopo quanto accaduto con Adriana ed Elena, ha deciso che è giunto il momento di cambiare radicalmente la sua vita, e questa scelta dà fastidio a Doña Teresa. È trascorso del tempo dagli ultimi avvenimenti che hanno scosso il Grand Hotel, ed ora, qui, si sta organizzando il Ballo di Carnevale. Tanto i clienti quanto i dipendenti si divertono a mascherarsi... ma non tutti pensano alla festa: qualcuno approfitterà del caos per mettere in atto un diabolico piano. Garrido, lo scagnozzo di Diego, ha stanato gli amanti, Julio ed Alicia, e li ricatta. Per mantenere il silenzio, Garrido vuole che l'ereditiera rubi per lui il denaro che il marito tiene nascosto in cassaforte. Non sarà per niente facile per l'Alarcon sbrigare la faccenda, dato che ha sempre alle calcagna il Murquia geloso, ed Isabel, la cameriera che ha perso la testa per il protagonista. I due innamorati, però, si sono anche messi sulle tracce della persona che ha tentato di uccidere Andres e, una volta capito di chi si tratta, lo comunicano ad Ayala. D'altra parte, la suddetta persona riesce a distruggere le prove per tempo, lasciando i tre senza niente in mano. In albergo, nel frattempo, arriva una nuova ospite, nonché ex fiamma di Alfredo, la baronessa Beatriz. La nobildonna approfitterà della crisi tra i coniugi per provare a sedurre il marchese... ma Sofia, con l'aiuto della madre e del fratello, non le renderà le cose facili.

