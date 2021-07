Grand Hotel: Stasera su Canale 5 l'Ultima Puntata della Prima Stagione e la Prima del Secondo Capitolo

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nell'episodio finale della prima stagione e nel primo della seconda della serie televisiva spagnola di Canale 5!

Dopo il settimo e l'ottavo episodio di Grand Hotel - Intrighi e Passioni, andati in onda sabato 26 giugno, stasera mercoledì 7 luglio 2021, alle 21.20 su Canale 5, verranno trasmessi l'ultimo episodio della prima stagione ed il primo della seconda della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner. Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere!

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Nel settimo e nell'ottavo episodio, La lettera rubata e Il sangue della fanciulla, Julio ha finalmente ritrovato la sorella minore: non era morta, si era soltanto finta tale, consapevole di essere in pericolo di vita. Cristina, infatti, spiega al fratello che, prima di svanire nel nulla, si era casualmente imbattuta in una lettera dal contenuto esplosivo: essa avrebbe potuto far perdere il Grand Hotel alla famiglia Alarcon. Pertanto, la proprietaria della struttura alberghiera aveva tentato di sottrargliela, servendosi, al solito, di Diego, il suo braccio destro, nonché amante della governante ai piani. L'idea dell'Olmedo, adesso, è quella riappropriarsi della missiva, nascosta in hotel, per poter ricattare Doña Teresa e, di conseguenza, entrare in possesso di un'ingente somma di denaro. Julio non riesce a credere che la consanguinea sia tanto cambiata: prima era dolce, ed ora pensa al ricatto. Cristina, però, non ha alcuna intenzione di cedere di un passo; dopo aver depistato il fratello, torna in albergo per prendere l'epistola, e scatena il panico tra i dipendenti: sono tutti convinti di aver visto un fantasma! Così, la giovane fa sapere alla proprietaria del Grand Hotel che è tornata, e che non le restituirà ciò che brama più di ogni altra cosa fino a quando non le darà la somma richiesta. Intanto, l'Olmedo si prepara a partire con lei, e quindi si congeda da Andres, ma soprattutto da Alicia: i due, follemente innamorati, si abbandonano ad un lungo bacio d'addio. Cristina, nel frattempo, viene colpita alla testa da qualcuno, e cade a terra: la ragazza è deceduta, e stavolta per davvero. Il protagonista, distrutto dal dolore, non può più partire, perché anche se tutti sono convinti che sia trattato semplicemente di un terribile incidente, lui sa che la verità è un'altra: qualcuno l'ha brutalmente assassinata!

Grand Hotel: Le anticipazioni dell'Ultimo Episodio della prima stagione e del Primo Episodio della seconda stagione di stasera 7 luglio 2021

Nei due episodi che vedremo stasera, L'impronta e Luci e ombre, Alicia è determinata a fermare l'uomo che ama: Julio non può andarsene via senza di lei. Tuttavia, l'ereditiera resta in stazione da sola, oltremodo turbata, dato che il giovane non è lì. La ragazza, allora, giunge alle sue conclusioni, ed una volta tornata in hotel prende la decisione di sposare Diego. A nulla servono i tentativi dell'Olmedo di dissuaderla. Intanto, il detective Ayala, nonostante non abbia ottenuto il permesso di continuare ad investigare sulla morte di Cristina, tragico evento attorno a cui aleggia un inquietante alone di mistero, è riuscito a rinvenire un'impronta digitale sull'arma del delitto: il killer ha le ore contate. L'epistola per cui la governante ai piani è morta, invece, è andata a finire nelle mani di Belen, la machiavellica cameriera che ha giurato fedeltà al malvagio direttore, del quale è sempre stata innamorata, ma che vuole farsi sposare dal buon Andres, sapendo che il primo, a differenza del secondo, non la ama. Nel frattempo, l'assassino del coltello d'oro, lo spietato serial killer di fanciulle, la cui identità viene finalmente svelata, fugge dal Grand Hotel. Nonostante ciò, però, qui nessuno può ancora dirsi al sicuro: persino l'amico cameriere di Julio sarà per ben due volte vittima di un tentato omicidio, mentre Doña Teresa avrà in serbo per Belen qualcosa di abominevole: corromperà una levatrice che, dopo averla aiutata a partorire, dovrà lasciarla morire dissanguata...

