Grand Hotel: Chi è Amaia Salamanca, Alicia Alarcon nella serie TV. Vita privata e carriera

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sull'attrice protagonista della nuova serie televisiva spagnola di Canale 5!

Conosciamo meglio Amaia Salamanca, l'attrice che veste i panni della protagonista femminile in Grand Hotel - Intrighi e Passioni!

Grand Hotel: Amaia Salamanca è Alicia Alarcon nella serie TV spagnola

L'intricata storia di Grand Hotel - Intrighi e Passioni è ambientata nel 1905, e nell'immaginaria cittadina di Cantaloa, in Spagna. Julio Olmedo si reca al Grand Hotel per far visita alla sorella minore Cristina, la quale lavora nella struttura alberghiera come governante ai piani. Una volta arrivato a destinazione, però, il giovane viene informato del fatto che la consanguinea sia stata licenziata da circa un mese, poiché sorpresa a commettere un furto, e da quel giorno nessuno l'ha più vista. Julio, così, decide di restare, determinato a scoprire la verità. Durante il soggiorno, il ragazzo conosce Alicia, la figlia della proprietaria dell'albergo, nonché fidanzata del direttore dello stesso. Ben presto, i due inizieranno ad investigare insieme... e ad innamorarsi l'uno dell'altra.

Alicia Alarcon Aldecoa è una ragazza di buona famiglia, di buone maniere e di buon cuore. Ama la propria famiglia, tanto che, con spirito di abnegazione, è disposta a sposare un uomo per il quale non prova nulla, Diego, pur di non permettere che la madre ed i fratelli perdano il loro patrimonio, rappresentato dal Grand Hotel. Alicia è soltanto all'apparenza fragile: in realtà, è forte. Impavidamente, infatti, aiuta Julio ad indagare sulla misteriosa scomparsa di Cristina, consapevole che ciò potrebbe anche portarla a scoprire gli oscuri segreti dei familiari. L'Alarcon lotta, come una vera e propria eroina, in nome della verità, e dell'amore.

Chi è Amaia Salamanca: Vita privata, carriera e curiosità su Alicia

Amaia Salamanca Urizar è il nome dell'attrice che veste i panni della protagonista femminile della serie TV in questione. L'interprete di Alicia è nata a Madrid, in Spagna, sotto il segno dell'Ariete, il 28 marzo del 1986; quindi, ha da poco compiuto 35 anni.

Nel 2010, Amaia conosce un imprenditore, Rosauro Varo Rodriguez. I due, ben presto, costruiscono insieme la famiglia che hanno sempre desiderato, mettendo al mondo tre figli: Olvia, nata nel 2014, Nacho, nato nel 2015, e Matteo, nato nel 2016.

La carriera della giovane donna inizia quando viene scelta da importanti imprese, come Telecable e Movistar, per prendere parte a delle campagne pubblicitarie. Inoltre, agli albori, è persino presente nei videoclip di Asienidad di Antonio Romero e di Sigo llorando dei Pignoise. Intanto, la Salamanca lavora come modella per Marco Alday.

L'esordio attoriale avviene nel 2006: ha 20 anni quando ottiene la sua prima parte in una serie televisiva, SMS. Dopodiché, l'attrice recita in due episodi di Los Hombres de Paco, nel 2017, ma raggiunge la fama soltanto nel 2008, quando diventa la protagonista di Sin tetas no hay paraiso. Nel frattempo, continua ad essere chiamata per le pubblicità, ad esempio da Tampax e Mustang. Il primo film in cui è presente Amaia è Fuga de cerebros, del 2009. Nello stesso anno è il personaggio principale della serie No estas sola, Sara, e nello stesso anno inizia anche a lavorare per il teatro: la pièce La marchesa di O la porta in tour per tutta la Spagna. Nel 2011, l'attrice è nuovamente l'eroina della storia, in Gran Hotel, dove è Alicia. L'ultima serie TV cui ha recitato è La gloria e l'amore, del 2017, mentre l'ultimo film è Nonostante tutto, del 2019. Ad oggi, la Salamanca continua, di tanto in tanto, a fare da testimonial, come, ad esempio, per Pantene.

va in ondaallesu Canale 5