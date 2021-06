Grand Hotel Anticipazioni 9 giugno 2021: Stasera la Prima Puntata del nuovo serial di Canale 5

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nel primo episodio della nuova serie televisiva spagnola di Canale 5!

Questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, va in onda su Canale 5 la prima puntata di Grand Hotel - Intrighi e Passioni. La serie TV spagnola, in cui recitano attori già noti ai più, come Yon González, Pedro Alonso e Megan Montaner, è pronta ad entrare nelle nostre case per farci vivere delle incredibili emozioni. Scopriamo insieme qual è la trama, ma soprattutto quali sono le anticipazioni del primo episodio di Grand Hotel!

Grand Hotel - Intrighi e Passioni: La Trama della nuova serie TV spagnola

L'intricata storia di Grand Hotel è ambientata agli inizi del '900, e nell’immaginaria cittadina di Cantaloa, in Spagna. Julio Olmedo si reca al Grand Hotel per far visita alla sorella minore Cristina, la quale lavora nella struttura alberghiera. Una volta arrivato a destinazione, però, il giovane viene informato del fatto che la consanguinea sia stata licenziata, poiché sorpresa a commettere un furto, e da quel momento nessuno l'ha più vista. Julio, così, decide di restare, determinato a scoprire la verità. Durante il soggiorno, il ragazzo conosce Alicia, la figlia della proprietaria dell'albergo, nonché fidanzata del direttore dello stesso. Ben presto, i due inizieranno ad investigare insieme... e ad innamorarsi l'uno dell'altra.

Grand Hotel - Intrighi e Passioni: Anticipazioni Prima Puntata

Julio si mette in viaggio per mantenere una promessa: la sorella minore, Cristina, lavora in un albergo prestigioso, e, di tanto in tanto, gli invia delle lettere in cui gli chiede di raggiungerla. Quando il giovane, di umili origini e di natura ribelle, arriva al Grand Hotel è impaziente di riabbracciare la consanguinea; tuttavia, l'Olmedo resta spiacevolmente sorpreso quando viene informato del fatto che Cristina non sia più una dipendente della struttura. La ragazza, infatti, è stata licenziata in tronco un mese prima, con l'accusa di essere una ladra. Da circa trenta giorni, dunque, nessuno ha più notizie di Cristina, la quale sembra essersi smaterializzata. Julio capisce che qualcuno sa come stanno realmente le cose, qualcuno che, però, mente spudoratamente: lui non è intenzionato a partire senza prima aver scoperto la verità sulla sorella. Così, senza rivelare a nessuno di essere il fratello di Cristina, si finge un semplice cliente, e comincia a svolgere indisturbato le proprie indagini. Contro ogni previsione, però, le attenzioni del giovane verranno catturate dall'incantevole Alicia, la figlia della proprietaria del Grand Hotel, Doña Teresa, e promessa sposa del direttore, Alfredo.

La prima puntata di Grand Hotel - Intrighi e Passioni va in onda questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, alle 21.20 su Canale 5.