Grand Hotel 3 Anticipazioni 5 settembre 2021: La verità sulla morte di Don Carlos

Ecco che cosa accadrà nell'ottavo episodio - e probabilmente l'ultimo che Canale 5 manderà in onda - del terzo capitolo della serie televisiva spagnola!

Dopo il sesto ed il settimo episodio di Grand Hotel - Intrighi e Passioni, andati in onda domenica 29 agosto, stasera domenica 5 settembre 2021, alle 21.20 su Canale 5, verrà trasmesso l'ottavo episodio, e forse l'ultimo che questa rete manderà in onda, del terzo capitolo della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner. Infatti, come riporta Davide Maggio, "Canale 5 interrompe la messa in onda all'ottavo episodio (sui 22 che compongono la terza stagione)". Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere!

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Alicia, troppo vicina a scoprire la verità sull'assassino del coltello d'oro, si ritrova con una lama puntata alla gola proprio da quest'ultimo. Julio, però, riesce ad arrivare in tempo, e a salvare la vita alla sua amata. Ayala, allora, può finalmente sbattere in prigione Benjamin, il quale ha le mani sporche del sangue d'innumerevoli fanciulle. Nel frattempo, Sofia decide che è giunto il momento di ribellarsi al ricatto di Diego: il cognato la tiene in pugno, perché ha in mano la prova che è stata lei ad uccidere la spasimante di Alfredo, ossia la baronessa Beatriz. Il Murquia è pronto ad inchiodarla; ed è a questo punto che l'Alarcon coinvolge la sorella, confessandole di aver assassinato la giovane donna per gelosia, e chiedendole di far sì che l'arma del delitto su cui sono presenti le sue impronte digitali non arrivi alla polizia. Alicia, in nome del bene che le vuole, l'accontenta, ma le dice anche che, disgustata da ciò che è stata in grado di fare, non la considera più una consanguinea. L'assassino del coltello d'oro, ormai dietro le sbarre, lascia invece i suoi averi al fratello, ma tra di essi c'è una scatola per la protagonista, in cui lei troverà un indizio sulla misteriosa morte del padre. Grazie a Benjamin, quindi, l'Alarcon riesce ad estorcere una confessione al marito: Diego le racconta che Don Carlos era in possesso di due fialette, una contente la medicina ed un'altra l'arsenico; quest'ultima era indirizzata a Dona Teresa, ma lui, erroneamente, le scambiò. Nel frattempo, Belen teme i nemici quanto gli alleati, ossia il Murquia e Gonzalo, ed è per tale ragione che stringe un patto con la proprietaria del Grand Hotel. Andres, d'altro canto, tenta di fuggire da Llanes, il quale lo insegue, secondo il cameriere per provare ancora una volta ad ucciderlo; in verità, l'uomo voleva soltanto confidargli che sono fratelli, entrambi figli di Don Carlos. Non appena Llanes pronuncia queste parole, qualcuno gli spara, ferendolo mortalmente.

Grand Hotel: Le anticipazioni dell'Ottavo Episodio della terza stagione di stasera 5 settembre 2021

Andres è lontano da un bel po' di tempo dal Grand Hotel: dopo aver appreso di essere l'erede del proprietario alberghiero, è stato licenziato da Dona Teresa, dato che non era più disposto a continuare a lavorare come un semplice cameriere. Per sopravvivere, Andres si è messo a vendere il pesce, ma le cose per lui stanno per cambiare, e drasticamente: la madre di Alicia, su spinta di quest'ultima, è pronta a riconoscerlo come Alarcon! Intanto, Javier, che mancava al fronte da più di due mesi, è stato scoperto: ha disertato. Nonostante Alfredo voglia e possa tentare di aiutarlo, sfruttando la sua posizione ed intercedendo affinché il cognato eviti di finire davanti ad un tribunale militare che, senza ombra di dubbio, lo condannerà, il giovane sta per essere messo alla gogna. Intanto, c'è qualcun altro che è chiamato a rispondere delle proprie azioni davanti ad un giudice, ossia Dona Teresa. Le ultime scoperte di Julio e dell'amata la obbligano ad assumersi le sue responsabilità: è davvero coinvolta nell'omicidio del marito? Sembrerebbe proprio di sì... tuttavia, la donna, non essendo una sprovveduta, ha un asso nella manica, ed ha intenzione di estrarlo ed utilizzarlo. Ad ogni modo, la versione dei fatti raccontata da Dona Teresa fa acqua da tutte le parti, ed il protagonista farà qualsiasi cosa è in suo potere per smascherarla e portare finalmente a galla la verità sulla misteriosa dipartita di Don Carlos!

