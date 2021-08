Grand Hotel 3 Anticipazioni 29 agosto 2021: Julio ed Alicia nel mirino del killer!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nel sesto e nel settimo episodio del terzo capitolo della serie televisiva spagnola di Canale 5!

Dopo il quarto ed il quinto episodio di Grand Hotel - Intrighi e Passioni, andati in onda domenica 22 agosto, stasera domenica 29 agosto 2021, alle 21.20 su Canale 5, verranno trasmessi il sesto ed il settimo episodio del terzo capitolo della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner. Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere!

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Al Grand Hotel c'è il più grande mago di tutti i tempi, Houdini, il quale lascia di stucco i clienti ed i dipendenti dell'albergo. Dopo la sbalorditiva performance, l'illusionista fa una scommessa con Ayala ed Hernando. Oltre alle magie di Houdini, però, c'è anche qualcos'altro che sta sulla bocca di tutti, tanto in hotel quanto a Cantaloa: i titoli dei giornali sono dedicati a lui, l'assassino del coltello d'oro, il quale, c'è scritto, è di certo tornato, perché ha colpito ancora, così come faceva in passato. Quest'ultimo, che è Benjamin, legge incredulo l'articolo, dato che stavolta non è stato lui ad uccidere la giovane in questione, cioè la spasimante di Alfredo, la baronessa Beatriz. Così, il vecchio maitre della struttura alberghiera decide che è giunto il momento di tornare per davvero: deve rivendicare il suo titolo. Benjamin si presenta al cospetto di Doña Teresa, e le chiede di offrirgli la possibilità di tornare a lavorare per lei. Intanto, Julio ed Alicia continuano con le loro indagini sulla misteriosa morte di Don Carlos, poiché non sono ancora riusciti a capire come abbiano fatto ad avvelenarlo, né chi sia stato. Tuttavia, i due potrebbero essere giunti ad un punto di svolta: hanno scoperto che Angela aveva parlato piuttosto animatamente con il proprietario alberghiero la sera prima dell'omicidio. La madre di Andres, al contempo, scopre che esisteva una lettera in cui Don Carlos riconosceva il loro figlio come suo legittimo erede. Così, il protagonista e l'amata si concentrano su Angela, convinti che i segreti che lei ed il capofamiglia degli Alarcon debbano essere svelati uno ad uno per poter accedere una volta per tutte alla verità. Belen, invece, è di nuovo al Grand Hotel, abbigliata come una signora e stretta al braccio di Gonzalo: entrambi hanno sete di vendetta. Nel frattempo, Sofia viene accusata di omicidio: è stata lei a pugnalare la rivale in amore. Hernando è sicuro di aver messo le manette ai polsi dell'assassino del coltello d'oro, Ayala, d'altro canto, è sicuro del contrario...

Grand Hotel: Le anticipazioni del Sesto e Settimo Episodio della terza stagione di stasera 29 agosto 2021

Julio ed Alicia sono in pericolo! I due sono ad un passo dallo scoprire chi sia davvero l'assassino del coltello d'oro, ma quest'ultimo, ossia Benjamin, non ha alcuna intenzione di lasciarsi smascherare e fermare da loro! Ayala, intanto, continua ad investigare sul suddetto killer, così come su quello che ha tolto la vita alla baronessa che corteggiava Alfredo, Beatriz; il poliziotto, infatti, è convinto che ci siano due assassini in circolazione, e non uno soltanto. Secondo Ayala, la baronessa è stata uccisa da Sofia, pazza di gelosia. Quest'ultima, in effetti, ha le mani sporche di sangue della rivale in amore, e confessa ciò che ha fatto alla sorella, e che Diego l'ha coperta perché mosso dalla volontà di tenerla in pugno. Belen, invece, vuole portare avanti il suo piano di vendetta, ma ha il timore che i suoi complici non le siano sufficientemente fedeli, e che il Murquia sia pronto a schiacciarla; pertanto, l'ex cameriera si trova un nuovo alleato, decisamente inaspettato... Nel frattempo, al Grand Hotel arriva la sorella di Angela, Violeta; la giovane è apparentemente disperata, ed in cerca di un impiego. Il misterioso e losco Llanes, dal canto suo, ha finalmente un faccia a faccia con il ragazzo che ha provato più volte ad eliminare, ossia Andres, e gli rivela qualcosa che cambierà per sempre la sua vita. Doña Teresa, intanto, è determinata ad entrare a far pare di un circolo esclusivo, quello del Meridione, per sedere tra i migliori albergatori dell'Europa meridionale. I protagonisti, invece, fanno una scoperta che darà una svolta definitiva alle loro indagini. Nel frattempo, il migliore amico dell'Olmedo, lontano da un bel po' di tempo dall'hotel, per sopravvivere si è messo a vendere il pesce, ma le cose per lui stanno cambiando, e drasticamente: la proprietaria della struttura alberghiera è pronta a riconoscerlo come Alarcon! Per finire, di Javier non si hanno più notizie, ed è per questo motivo che si pensa al peggio: lo scapestrato, partito in guerra, manca al fronte da due mesi...

Il sesto e settimo episodio della terza stagione di Grand Hotel - Intrighi e Passioni va in onda questa sera, domenica 29 agosto 2021, alle 21.20 su Canale 5.