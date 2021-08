Grand Hotel 3 Anticipazioni 22 agosto 2021: L'assassino del coltello d'oro è tornato!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nel quarto e nel quinto episodio del terzo capitolo della serie televisiva spagnola di Canale 5!

Dopo il secondo ed il terzo episodio di Grand Hotel - Intrighi e Passioni, andati in onda domenica 15 agosto, stasera domenica 22 agosto 2021, alle 21.20 su Canale 5, verranno trasmessi il quarto ed il quinto episodio del terzo capitolo della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner. Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere!

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Ancora una volta, al Grand Hotel c'è bisogno dell'intervento della polizia: qualcuno ha sparato a Garrido. Possibile che sia stata la protagonista, l'unica, almeno apparentemente, presente in quel momento? Parallelamente alle indagini per scoprire chi ha attentato alla vita del braccio destro di Diego, nella struttura alberghiera ci sono dei nuovi arrivi, tra i quali spicca Camila, una graziosa cameriera che, non appena mete piede in hotel, entra in sintonia con Andres. Intanto, Alfredo, dopo aver scoperto che la moglie lo ha ingannato, fingendo di aver dato alla luce il loro bambino, resta convinto di voler annullare il matrimonio. Il marchese, infatti, ha scelto di continuare ad essere il direttore dell'albergo ed il padre del piccolo Alejandro, in realtà figlio del Murquia e di Belen, ma non vuole più essere il marito di Sofia. Tuttavia, gli Alarcon non hanno alcuna intenzione di rendergli la vita facile: la famiglia sostiene la giovane donna nella riconquista di Alfredo. Julio, Alicia ed Ayala, invece, stanno investigando sul perché Don Carlos abbia lasciato una casa in eredità al losco Fernando Llanes. Di certo, non possono chiederlo direttamente a quest'ultimo, dato che, nonostante il tentativo del protagonista di catturarlo, è riuscito a scappare. Nel frattempo, Javier, nei guai come al solito, inscena il suo rapimento, con il fine d'intascare il denaro del riscatto... però il piano fallisce. Camila, invece, sta provando ad avvicinarsi ad Andres, ma il cameriere è sfuggente: ha il cuore è ancora ammaccato, tanto per la fine della storia d'amore con la moglie quanto per la dipartita del piccolo Juan, una creatura che amava come fosse sangue del suo sangue. Tuttavia, tra i due c'è un bacio! Infine, Sofia sta sprofondando ogni giorno di più nella solitudine. Abbandonata dal coniuge, ed allontanata dal neonato, sente che anche la madre le sta voltando le spalle; secondo lei, infatti, Doña Teresa appoggia la relazione amorosa tra Alfredo e Beatriz, la baronessa giunta in albergo appositamente per tentare di tornare insieme all'ex fiamma. Sofia, allora, in preda alla disperazione, commette una pazzia: uccide Beatriz! Diego, però, interviene tempestivamente per eliminare le prove contro la cognata e far ricadere la colpa sull'assassino del coltello d'oro. La più grande dei fratelli Alarcon, per ripagarlo del favore, dovrà diventare sua complice.

Grand Hotel: Le anticipazioni del Quarto e Quinto Episodio della terza stagione di stasera 22 agosto 2021

Al Grand Hotel sta per arrivare il più grande mago di tutti i tempi, Houdini, il quale è pronto a lasciare di stucco i clienti ed i dipendenti dell'albergo. Dopo la sbalorditiva performance, l'illusionista fa una scommessa con Ayala ed Hernando. Oltre alle magie di Houdini, però, c'è anche qualcos'altro che sta sulla bocca di tutti, tanto in hotel quanto a Cantaloa: i titoli dei giornali sono dedicati a lui, l'assassino del coltello d'oro, il quale, c'è scritto, è di certo tornato, perché ha colpito ancora, così come faceva in passato. Quest'ultimo, che è Benjamin, legge incredulo l'articolo, dato che stavolta non è stato lui ad uccidere la giovane in questione, cioè la spasimante di Alfredo, Beatriz. Così, il vecchio maitre della struttura alberghiera decide che è giunto il momento di tornare per davvero: deve rivendicare il suo titolo. Benjamin si presenta al cospetto di Doña Teresa, e le chiede di offrirgli la possibilità di tornare a lavorare per lei. Intanto, Julio ed Alicia continuano con le loro indagini sulla misteriosa morte di Don Carlos, poiché non sono ancora riusciti a capire come abbiano fatto ad avvelenarlo, né chi sia stato. Tuttavia, i due potrebbero essere giunti ad un punto di svolta: hanno scoperto che Angela aveva parlato piuttosto animatamente con il proprietario alberghiero la sera prima dell'omicidio. La madre di Andres, al contempo, scopre che esisteva una lettera in cui Don Carlos riconosceva il loro figlio come suo legittimo erede. Così, il protagonista e l'amata si concentrano su Angela, convinti che i segreti che lei ed il capofamiglia degli Alarcon debbano essere svelati uno ad uno per poter accedere una volta per tutte alla verità. Belen, invece, è di nuovo al Grand Hotel, abbigliata come una signora... e sta cercando di entrare in possesso di qualcosa. Nel frattempo, Sofia viene accusata di omicidio: è stata lei a pugnalare la baronessa, pazza di gelosia. Hernando è sicuro di aver messo le manette ai polsi dell'assassino del coltello d'oro, Ayala, d'altro canto, è sicuro del contrario. Alicia, infine, è sempre più vicina al vero killer... ed è in grave pericolo!

Il quarto e quinto episodio della terza stagione di Grand Hotel - Intrighi e Passioni va in onda questa sera, domenica 22 agosto 2021, alle 21.20 su Canale 5.