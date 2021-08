Grand Hotel 3 Anticipazioni 15 agosto 2021: Sofia, disperata, commette una follia!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nel secondo e nel terzo episodio del terzo capitolo della serie televisiva spagnola di Canale 5!

Dopo l'ultimo episodio della seconda stagione ed il primo della terza di Grand Hotel - Intrighi e Passioni, andati in onda domenica 8 agosto, stasera domenica 15 agosto 2021, alle 21.20 su Canale 5, verranno trasmessi il secondo ed il terzo episodio del terzo capitolo della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner. Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere!

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Julio ed Alicia riescono a trovare la stanza segreta, ovviamente presente nella struttura alberghiera, di Don Carlos. Al suo interno, i due scovano delle fotografie in cui l'uomo è in compagnia di un amico, del quale mettono alla ricerca. Sempre qui, i due innamorati, dopo che lei è stata schiaffeggiata dal marito, ubriaco e geloso, fanno l'amore per la prima volta. Nel frattempo, Sofia ed Alfredo stanno piangendo per la morte del figlioletto. Poco dopo il funerale, però, Alfredo scopre l'inganno della moglie: Alejandro non era il loro bambino. Anche Andres scopre ciò che ha fatto la moglie, Belen, che, sotto shock, aveva sostituito il figlio morto, Juan, con quello ancora vivo dei due signori. Così, il marchese prende le distanze dalla consorte, ma tiene con sé il piccolo Alejandro, del quale si riappropria. Javier, invece, dopo quanto accaduto con l'amata Adriana e la spregevole Elena, decide che è giunto per lui il momento di cambiare radicalmente vita, diventando monaco... ma, grazie ad una donna, capisce che è debole ai piaceri della carne, e cambia ben presto idea. Intanto, al Grand Hotel fervono i preparativi per il Ballo di Carnevale. Tanto i clienti quanto i dipendenti si divertono a mascherarsi... eppure non tutti pensano alla festa: qualcuno approfitta del caos per mettere in atto un diabolico piano. Garrido, lo scagnozzo di Diego, ha stanato gli amanti, Julio ed Alicia, e li ricatta. Per mantenere il silenzio, Garrido vuole che l'ereditiera rubi per lui i documenti che il marito tiene nascosti in cassaforte: questi pezzi di carta lo aiuteranno a far finire in carcere il suo capo. Non è per niente facile per l'Alarcon portare a termine il compito affidatole, dato che ha sempre alle calcagna il Murquia. Alla fine, però, ci riesce. Il protagonista, invece, ha rintracciato la persona che ha tentato di uccidere Andres: il pericoloso malvivente risponde al nome di Fernando Llanes. Mentre Julio ed Ayala stanno inseguendo Llanes, Alicia ha la pistola di Garrido puntata contro...

Grand Hotel: Le anticipazioni del Secondo e Terzo Episodio della terza stagione di stasera 15 agosto 2021

Ancora una volta, al Grand Hotel c'è bisogno dell'intervento della polizia: qualcuno ha sparato a Garrido. Possibile che sia stata la protagonista, l'unica, almeno apparentemente, presente in quel momento? Parallelamente alle indagini per scoprire chi ha attentato alla vita del braccio destro di Diego, nella struttura alberghiera ci sono dei nuovi arrivi, tra i quali spicca Camila, una graziosa cameriera che, non appena mete piede in hotel, entra in sintonia con Andres. Intanto, Alfredo, dopo aver scoperto che la moglie lo ha ingannato, fingendo di aver dato alla luce il loro bambino, resta convinto di voler annullare il matrimonio. Il marchese, infatti, ha scelto di continuare ad essere il direttore dell'albergo ed il padre del piccolo Alejandro, in realtà figlio del Murquia e di Belen, ma non vuole più essere il marito di Sofia. Tuttavia, gli Alarcon non hanno alcuna intenzione di rendergli la vita facile: la famiglia sostiene la giovane donna nella riconquista di Alfredo. Julio, Alicia ed Ayala, invece, stanno investigando sul perché Don Carlos abbia lasciato una casa in eredità al misterioso e losco Fernando Llanes. Di certo, non possono chiederlo direttamente a quest'ultimo, dato che, nonostante il tentativo del protagonista di catturarlo, è riuscito a scappare. Nel frattempo, Javier inscena il suo rapimento, con il fine d'intascare il denaro del riscatto. Camila, invece, sta provando ad avvicinarsi ad Andres, ma il cameriere è sfuggente: ha il cuore è ancora ammaccato, tanto per la fine della storia d'amore con la moglie quanto per la dipartita del piccolo Juan, una creatura che amava come fosse sangue del suo sangue. Infine, Sofia sta sprofondando ogni giorno di più nella solitudine. Abbandonata dal coniuge, ed allontanata dal neonato, sente che anche la madre le sta voltando le spalle; secondo lei, infatti, Doña Teresa appoggia la relazione amorosa tra Alfredo e Beatriz, la baronessa giunta in albergo appositamente per tentare di tornare insieme all'ex fiamma. Sofia, allora, in preda alla disperazione, commette una pazzia...

