Grand Hotel 2 Anticipazioni 25 luglio 2021: Julio finisce in carcere!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nel quarto e nel quinto episodio del secondo capitolo della serie televisiva spagnola di Canale 5!

Dopo il secondo ed il terzo episodio della seconda stagione di Grand Hotel - Intrighi e Passioni, andati in onda domenica 18 luglio, stasera domenica 25 luglio, alle 21.20 su Canale 5, verranno trasmessi il quarto ed il quinto episodio del secondo capitolo della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner. Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere!

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Nel secondo e nel terzo episodio della seconda stagione,Sofia stringe tra le braccia il figlio che ha finto di dare alla luce, dato che il proprio l'ha perso mesi prima, cadendo dalle scale. Infatti, la levatrice ha consegnato il bambino di Belen a Doña Teresa non appena è venuto al mondo. Inoltre, la donna che si è occupata di farlo nascere, sempre su ordine della proprietaria del Grand Hotel, abbandona la neomamma al suo destino: deve lasciarla morire dissanguata! Andres, però, impaziente di conoscere il figlio, corre dalla moglie, e l'aiuta a partorire per la seconda volta. Belen, così come nessun altro, non sapeva di essere in attesa di due gemelli! Consapevole delle intenzioni di Doña Teresa, la governante ai piani mette al corrente il marito di quanto sarebbe accaduto, per volontà della donna, se lui non fosse sopraggiunto in tempo. Allora, la coppia escogita un piano che consiste nel tenere la creatura nascosta, al sicuro. La ragazza, però, è sempre più stremata, perché deve allattare entrambi i figli, ovvero quello segreto e quello che le è stato sottratto. Intanto, Julio ed Alicia continuano ad indagare sul killer che sta provando ad eliminare il Cernuda; tutti gli indizi portano al fratello di quest'ultima, Javier... almeno in un primo momento. Diego e Doña Teresa, invece, impossessatisi della lettera, pensano che la cosa migliore da fare sia bruciarla: nessuno dovrà mai e poi mai venire a conoscenza del contenuto. La moglie del direttore, però, riesce a trovarne un frammento, sopravvissuto alle fiamme, e scopre che sulla missiva è riportata una data anomala: il giorno segnalato è quello dopo la morte del padre. Come può, dunque, Don Carlos aver scritto l'epistola, se era passato a miglior vita il giorno prima? Per svelare il mistero, l'Olmedo e l'Alarcon si mettono in contatto con il medico che ha firmato il certificato di morte dell'uomo... Nel frattempo, Javier, al solito, finisce nei guai ed è in pericolo di vita!

Grand Hotel 2: Le anticipazioni del Quarto e Quinto Episodio della seconda stagione di stasera 25 luglio 2021

Nei due episodi che vedremo stasera, Julio ed Alicia stanno continuando ad indagare: sono determinati a scoprire la verità sulla morte del padre di quest'ultima. Ayala, allora, propone ai due di riesumare il corpo di Don Carlos, per poterlo esaminare e fugare così ogni dubbio. Tuttavia, Doña Teresa non ha alcuna intenzione di consentirglielo, e s'impegnerà con tutta se stessa per impedirglielo. Evidentemente, la proprietaria del Grand Hotel è già a conoscenza di quanto accade al defunto marito, ed altrettanto evidentemente non vuole che si venga a sapere. Nel frattempo, Alfredo si sente un uomo finito: il suo matrimonio con Sofia è in crisi, nonostante l'arrivo del primogenito, il padre è morto, ed è addirittura caduto in rovina. La moglie, però, gli consiglia di mantenere il riserbo: nessuno dovrà scoprire che ha perduto il titolo nobiliare, altrimenti la madre non permetterà mai che diventi il direttore dell'albergo. Javier, invece, non smette di cacciarsi nei guai. In hotel è arrivata una coppia di sposi, Adriana ed Eusebio; ovviamente, l'Alarcon non è in grado di resistere al fascino della nuova ospite, e la seduce. Peccato che il consorte dell'amante li sorprenda, e giura vendetta. Nella struttura alberghiera non arrivano soltanto i coniugi, bensì anche altri due personaggi che porteranno non poco scompiglio nella vita di alcuni protagonisti della serie TV: Don Pablo, al quale Doña Angela chiede di tacere con il figlio Andres, e Cecilia, una ladra ed ex fidanzata dell'Olmedo. Quest'ultimo, poco dopo l'arrivo della giovane, viene arrestato dal poliziotto con l'accusa di omicidio. Julio, dal canto suo, si professa innocente, e punta il dito contro Cecilia, ormai svanita nel nulla, dato che già in passato lo aveva incastrato. Ayala, intanto, sta per leggere i risultati delle analisi che alla fine è riuscito ad effettuare sul cadavere di Don Carlos, e ne resterà sconvolto... Alfredo, disperato, vende i beni di famiglia, e al contempo la suocera gli promette di metterlo a capo del Grand Hotel, a patto che...

Il quarto e quinto episodio della seconda stagione di Grand Hotel - Intrighi e Passioni va in onda questa sera, domenica 25 luglio 2021, alle 21.20 su Canale 5.