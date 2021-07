Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nel secondo e nel terzo episodio del secondo capitolo della serie televisiva spagnola di Canale 5!

Dopo l'ultimo episodio della prima stagione ed il primo della seconda di Grand Hotel - Intrighi e Passioni, andati in onda mercoledì 7 luglio, stasera domenica 18 luglio, alle 21.20 su Canale 5, verranno trasmessi il secondo ed il terzo episodio del secondo capitolo della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner. Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere!

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Nell'ultimo episodio della prima stagione e nel primo della seconda, L'impronta e Luci e ombre, Alicia è corsa in stazione per impedire a Julio di partire, ma non lo ha trovato lì. Essendosi sentita abbandonata, l'ereditiera prende la sofferta decisione di chiudere definitivamente questo capitolo, accettando di convolare a nozze con Diego. A nulla sono serviti i tentativi del cameriere d'impedirle di sposare il direttore. Intanto, il detective Ayala, grazie ad una nuova tecnica, ossia il rilevamento delle impronte digitali, è riuscito a scoprire che è Sofia, la sorella di Alicia, ad avere le mani sporche del sangue di Cristina: è stata lei l'ultima a tenere in mano l'arma del delitto, il batticarne. In effetti, Doña Teresa aveva ordinato alla figlia d'incontrare l'ex governante ai piani da poco riapparsa al Grand Hotel per prenderle la lettera in cui Don Carlos Alarcon, il proprietario dell'albergo ormai defunto, mise nero su bianco che Andres, il cameriere dal cuore d'oro nonché amico fraterno dell'Olmedo, in realtà fosse il proprio primogenito. Quindi, la missiva potrebbe far perdere loro l'hotel, dato che, di diritto, apparterrebbe al Cernuda! Durante la colluttazione, Sofia ha colpito Cristina, uccidendola. Tuttavia, il marito dell'assassina, il marchese Alfredo Vergara, si è assunto la responsabilità dell'omicidio, e, terminata la celebrazione del matrimonio tra la protagonista femminile ed il Murquia, viene arrestato al posto della consorte. Il serial killer del coltello d'oro, invece, ha colpito ancora, ma per l'ultima volta... e si è scoperto che è Benjamin! L'anziano maître, morso dalla vittima, sa che è giunto il momento di fuggire, se non vuole essere stanato. Andres, nel frattempo, è in fin di vita dopo aver preso la scossa elettrica mentre cambiava una lampadina. Julio sa che non è stato un incidente: qualcuno sta provando a far fuori il ragazzo! Miracolosamente, dopo quattro mesi di coma, il Cernuda si è risvegliato... e questo qualcuno sta ancora provando ad ucciderlo. Il protagonista, così, ha chiesto all'amata, appena rientrata dalla luna di miele, di aiutarlo ad investigare, come i vecchi tempi. Al contempo, Belen ha cominciato ad avere le contrazioni, e Diego ne ha approfittato per minacciarla: se non gli consegnerà l'epistola, non le chiamerà la levatrice. Alla fine, ovviamente, la partoriente ha ceduto al ricatto.

Grand Hotel 2: Le anticipazioni del Secondo e Terzo Episodio della seconda stagione di stasera 18 luglio 2021

Nei due episodi che vedremo stasera, Sofia stringe tra le braccia il figlio che ha finto di dare alla luce, dato che il proprio l'ha perso mesi prima, cadendo dalle scale. Infatti, la levatrice ha consegnato il bambino di Belen a Doña Teresa non appena è venuto al mondo. Inoltre, la donna che si è occupata di farlo nascere, sempre su ordine della proprietaria del Grand Hotel, abbandona la neomamma al suo destino: deve lasciarla morire dissanguata! Andres, però, impaziente di conoscere il figlio, corre dalla moglie, e l'aiuta a partorire per la seconda volta. Belen, così come nessun altro, non sapeva di essere in attesa di due gemelli! Consapevole delle intenzioni di Doña Teresa, la governante ai piani mette al corrente il marito di quanto sarebbe accaduto, per volontà della donna, se lui non fosse sopraggiunto in tempo. Allora, la coppia escogita un piano che consiste nel tenere la creatura nascosta, al sicuro. La ragazza, però, è sempre più stremata, perché deve allattare entrambi i figli, ovvero quello segreto e quello che le è stato sottratto. Intanto, Julio ed Alicia continuano ad indagare sul killer che sta provando ad eliminare il Cernuda; tutti gli indizi portano al fratello di quest'ultima, Javier... almeno in un primo momento. Diego e Doña Teresa, invece, impossessatisi della lettera, pensano che la cosa migliore da fare sia bruciarla: nessuno dovrà mai e poi mai venire a conoscenza del contenuto. La moglie del direttore, però, riesce a trovarne un frammento, sopravvissuto alle fiamme, e scopre che sulla missiva è riportata una data anomala: il giorno segnalato è quello dopo la morte del padre. Come può, dunque, Don Carlos aver scritto l'epistola, se era passato a miglior vita il giorno prima? Per svelare il mistero, l'Olmedo e l'Alarcon si mettono in contatto con il medico che ha firmato il certificato di morte dell'uomo... Nel frattempo, Javier, al solito, finisce nei guai ed è in pericolo di vita!

Il secondo e terzo episodio della seconda stagione di Grand Hotel - Intrighi e Passioni va in onda questa sera, domenica 18 luglio 2021, alle 21.20 su Canale 5.