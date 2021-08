Grand Hotel 2 Anticipazioni 1° agosto 2021: Diego scopre che Alicia lo tradisce!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nel sesto e nel settimo episodio del secondo capitolo della serie televisiva spagnola di Canale 5!

Dopo il quarto ed il quinto episodio della seconda stagione di Grand Hotel - Intrighi e Passioni, andati in onda domenica 25 luglio, stasera domenica 1° agosto, alle 21.20 su Canale 5, verranno trasmessi il sesto ed il settimo episodio del secondo capitolo della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner. Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere!

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Nel quarto e nel quinto episodio della seconda stagione, Julio ed Alicia, sempre con l'aiuto di Andres, stanno continuando ad investigare sulla misteriosa morte, secondo loro non accidentale, di Don Carlos Alarcon. Così, essi s'imbattono nel monco, un uomo a cui manca un arto e che aveva incontrato il capofamiglia un giorno prima che passasse a miglior vita. I tre sono convinti che lui c'entri qualcosa con la dipartita di Don Carlos, e persino con i tentati omicidi ai danni del cameriere. Il monco in questione alloggia attualmente al Grand Hotel, con il suo fonografo; l'Olmedo e l'Alarcon lo interrogano, e scoprono che, a dispetto di quanto credevano, è innocuo: il suo vero nome non è Don Pablo, bensì Juan, ed è il papà, non biologico, di Andres. L'uomo confessa addirittura che il proprietario dell'albergo aveva intenzione di riconoscere il figlio come proprio primogenito, concedendogli dunque la fetta di patrimonio che gli spettava di diritto. Il cameriere, però, resta all'oscuro di tutto. Intanto, il protagonista bacia appassionatamente Alicia prima di costituirsi: su di lui pende un mandato di cattura per omicidio. Julio, innocente, finisce in carcere. Grazie alla testimonianza di Cecilia, ladra ed ex fidanzata del ragazzo, torna a piede libero... ma era stata proprio lei ad accusarlo! Allora, Cecilia inizia a ricattarlo; l'Olmedo, fingendo di essere suo complice, come un tempo, le estorce una confessione che registra con il suddetto fonografo: la fanciulla dichiara di essere lei quella con le mani sporche di sangue, ed ora lo sa anche Ayala, il quale, quindi, non può fare a meno di metterle le manette ai polsi. I protagonisti, finalmente, si ricongiungono... eppure per loro non è ancora giunto il momento del "e vissero per sempre felici e contenti": una cameriera che si è infatuata di Julio, Isabel, li vede mentre si scambiano delle tenerezze... Javier, invece, seduce una donna sposata, ospite dell'hotel, Adriana; quando il marito, Don Eusebio viene a conoscenza della tresca, gli spara.

Grand Hotel 2: Le anticipazioni del Sesto e Settimo Episodio della seconda stagione di stasera 1° agosto 2021

Nei due episodi che vedremo stasera, Alfredo è diventato il direttore del Grand Hotel. In realtà, Dona Teresa gli ha affidato tale incarico soltanto perché ha scoperto di avere un debito di 300.000 pesetas con l'Agenzia tributaria e, da contratto, dovrà essere il direttore dell'albergo a risanarlo. Ciò che nessuno sa è che il marchese è in rovina... e questa verità verrà fuori nel peggiore dei modi, e nel peggiore dei momenti: mentre il marito di Sofia sta tenendo il suo primo discorso in veste ufficiale, la stampa rende pubblica la notizia. La proprietaria dell'hotel, ovviamente, è furibonda. Intanto, su quest'ultima si concentrano i sospetti di Ayala. Il poliziotto, infatti, ha fatto riesumare la salma di Don Carlos, contro la volontà della vedova Alarcon, ed esaminandola ha trovato tracce di veleno: il capofamiglia è stato assassinato! Che sia stata proprio la consorte? Nelle struttura alberghiera, però, in occasione della celebrazione dell'anniversario della dipartita di Don Carlos, arriva Gonzalo, il nipote del defunto. Giorno dopo giorno, i due protagonisti si convincono che possa essere stato lui a commettere l'omicidio. Alicia, d'altra parte, non riesce a credere che il cugino sia stato capace di perpetrare un delitto simile. Javier, invece, è vivo per miracolo e, seppur convalescente, continua ad essere follemente innamorato di Adriana. Tuttavia, gli amanti non hanno ancora fatto i conti con Elena, la figlia della donna che li sta raggiungendo soltanto per ostacolare il loro amore. Nel frattempo, Belen vorrebbe partire con il bambino, il quale si sta ammalando, ma non ha i soldi necessari per riuscire a mettere in atto il piano; così, ricatta Diego. Quest'ultimo, dopotutto, ha anche un altro problema a cui pensare: sa che la moglie lo tradisce, però non sa ancora con chi...

