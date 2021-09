Gloria Anticipazioni: Stasera la Seconda Puntata della nuova Miniserie di Canale 5

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Seconda Puntata della nuova Miniserie in onda in Prima Serata su Canale5.

Appuntamento Stasera – lunedì 6 settembre 2021 – con la Seconda Puntata di Gloria, in onda alle 21.40 su Canale5. La nuova Miniserie della rete ammiraglia Mediaset ci porta in una piccola città della Bretagna. Protagonista della storia è Gloria (Cécile Bois), avvocato di successo e madre di tre figli, che vede la sua vita sconvolta dalla scomparsa improvvisa di suo marito. Convinta che ci sia sotto qualcosa, comincia una vera e propria lotta per scoprire la verità. Al suo fianco troverà degli alleati inaspettati e alla fine scoprirà di essere molto più forte di quanto credeva.

Gloria, ecco cosa è successo nella Prima Puntata

Gloria è un avvocato di successo, una moglie felice e madre di tre splendidi bambini. Dopo la nascita del suo ultimo figlio ha deciso di prendersi una breve pausa e ora è pronta a ritornare in tribunale. La sua felicità viene rovesciata una mattina qualunque. Suo marito David – come di consueto – esce per andare a lavoro ma non fa più ritorno a casa. Gloria è così costretta a prendere il suo posto nello studio e a occuparsi dei suoi casi. È così che scopre che la loro attività non naviga in buone acque e che è vicina alla bancarotta. Purtroppo nessuno sembra volerla aiutare, soprattutto non sua cognata che da sempre la odia ma neanche suo cognato, poliziotto, che cerca di darle una mano ma che in realtà non pare essere così tanto intenzionato a fare sul serio.

A peggiorare le cose ci si mette un grosso sospetto: David ha un'amante? Gloria scopre infatti che suo marito ha nascosto un documento falso e che era solito frequentare uno studio di uno psicologo. Tutto questo la porta a pensare che l'uomo abbia riallacciato i suoi rapporti con Sara, un suo amore giovanile, e che voglia cominciare una vita insieme a lei. Ma le sue ipotesi fanno un buco nell'acqua. Sara infatti nega di aver avuto a che fare con David negli ultimi anni.

Le indagini continuano e Gloria cerca di risalire a chi abbia fornito al suo consorte il documento falso. Ma sulla sua strada incontra di nuovo Marianne Volton, il capo del dipartimento della Polizia, con cui ha avuto un durissimo scontro durante una causa di divorzio. La Poliziotta ha un conto in sospeso con lei. A causa di Gloria ha infatti rischiato di perdere tutto e di compromettere la sua carriera! Vorrà vendetta?

Gloria, Anticipazioni della Seconda Puntata in onda Stasera su Canale5

Stasera andrà in onda la Seconda Puntata di Gloria. L'appuntamento è per le 21.40 su Canale5. Nel Primo Episodio di oggi – il terzo della miniserie – Gloria verrà a conoscenza di alcuni particolari sconvolgenti sulla vita di David. Suo marito non è l'uomo integerrimo che le ha fatto sempre credere. Oltre a frequentare costantemente locali di spogliarelliste, l'avvocato era in contatto con una famiglia di delinquenti che controlla le attività del porto della città. Ma non è tutto! Prima di sparire il suo consorte aveva rubato trecentomila euro ai Brak, che ora sono sulle sue tracce. Questi dettagli hanno messo in allerta Marianne, il capo della Polizia che, desiderosa di prendersi una rivincita su di lei, non si fa alcuno scrupolo di allertare i servizi sociali per controllare che Gloria – dopo quanto successo – sia ancora in grado di badare ai suoi figli o se sia il caso di toglierle la custodia.

Nel Secondo Episodio di stasera – il quarto della miniserie – Gloria deve combattere per non perdere la custodia dei suoi figli ma la sua lotta viene momentaneamente interrotta da un macabro ritrovamento nello stagno Quenegoat. Dalle acque emerge un corpo senza vita. Dopo essersi accertata che non si tratta di suo marito, la donna torna a casa e scopre che qualcuno ha fatto irruzione nella sua abitazione, alla ricerca di qualcosa. Come se non bastasse, Marianne Volton ha deciso di farla pedinare. Gloria non si perde d'animo e per nulla spaventata da quanto successo, continua a indagare con l'aiuto di Stan. Finalmente qualche dettaglio le permette di far luce sulla faccenda. Sia i Brak che la dermatologa Louise Verdiez c'entrano con la scomparsa del marito. Ma nel taccuino dei sospettati finisce Gloria! La Volton la sottopone a un interrogatorio serrato e la indica come principale sospettata. Ma le cose non si fermano qui: al suo ritorno a casa, Gloria trova la dottoressa Carole Faustin, dei servizi sociali, che le porta via i suoi figli.

Gloria va in onda alle 21.40 su Canale5.