Gloria Anticipazioni: Stasera l'Ultima Puntata della Miniserie di Canale 5

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Terza ed Ultima Puntata della fiction in onda in Prima Serata su Canale 5.

Appuntamento stasera, martedì 7 settembre 2021, con la terza ed ultima puntata di Gloria, in onda alle 21.40 su Canale 5. La protagonista della storia è Gloria (Cécile Bois), avvocatessa di successo e madre di tre figli, che vede la sua vita sconvolta dalla scomparsa improvvisa del marito. Convinta che ci sia sotto qualcosa, comincia una vera e propria lotta per scoprire la verità. Al suo fianco troverà degli alleati inaspettati... e alla fine scoprirà di essere molto più forte di quanto credeva.

Gloria: Dove eravamo rimasti...

Gloria ha scoperto che il marito non è l'uomo perfetto che lei credeva fosse: frequentava locali di spogliarelliste, ed era in contatto con una famiglia di malviventi che controlla la attività portuali della piccola città della Bretagna. In più, Gloria è venuta a conoscenza del fatto che il coniuge aveva sottratto ben trecentomila euro ai Brak, i quali ora lo stanno cercando. Così, Marianne, il capo della polizia, la quale non vede l'ora di vedere la protagonista finire nei guai, mette in allerta i servizi sociali: visto quanto è emerso sul conto del capofamiglia, Marianne pensa sia giusto valutare se sia il caso o meno di lasciare in custodia a Gloria i figli. La donna, allora, si ritrova persino a doversi battere per non farsi togliere i suoi bambini. Nel frattempo, però, dalle acque dello stagno Quenegoat, emerge un corpo senza vita... Gloria è convinta si tratti del marito, ma si sbaglia. Una volta rincasata, l'avvocatessa si accorge che qualcuno ha fatto irruzione nella sua abitazione, evidentemente per cercare qualcosa. Intanto, il capo della polizia la fa pedinare, speranzosa che commetta un passo falso. Gloria, però, non si butta già, anzi: continua ad indagare, anche grazie al supporto di Stan... e le indagini cominciano a dare i loro frutti. La protagonista scopre che i Brak sono coinvolti nella scomparsa del consorte tanto quanto una dermatologa di nome Louise Verdiez. Tuttavia, Marianne indica proprio Gloria come la principale sospettata, e la sottopone ad un serrato interrogatorio. Al suo ritorno a casa, la donna sorprende i servizi sociali intenti a portare via i suoi figli...

Gloria: Le anticipazioni della Terza ed Ultima Puntata di Stasera 7 settembre 2021

La dermatologa, incaricata da Gloria per rintracciare il marito, del quale ancora non si sa niente, rimane coinvolta in un incidente e perde la vita. A provocarlo è stata Marianne che, determinata a scoprire la verità, la stava inseguendo. Poco dopo, quest'ultima arresta Stan: l'uomo ha reagito violentemente contro di lei. La protagonista, però, riesce a farlo assolvere. Il passo successivo è chiedere un'udienza al giudice per tentare di riottenere la custodia dei figli. Intanto, la piccola Alice svela alla madre che il padre aveva scritto una lettera in cui spiegava loro che cosa avrebbero dovuto fare nel caso in cui lui fosse scomparso. Gloria, allora, si mette alla ricerca della suddetta missiva, e alla fine la trova all'interno di una cassaforte di cui non conosceva neanche l'esistenza. Nell'epistola ci sono le coordinate di un conto estero: qui David avrebbe depositato un'ingente quantità di denaro per assicurare alla sua famiglia un futuro dignitoso. Da questo momento in avanti, la situazione precipita. Marianne mette le manette ai polsi all'avvocatessa, e poi viene arrestata a sua volta da Philippe Lazargue. Nel frattempo, la piccola Alice viene rapita, e Gloria ricattata: la figlia verrà liberata quando i fondi esteri del coniuge verranno trasferiti sul conto di Lazargue. La donna riuscirà a salvare la bambina e a restituire i soldi alla legittima proprietaria, ossia Gaelle Brak? Ma soprattutto, David è davvero svanito nel nulla, oppure sta per tornare a casa?

La terza ed ultima puntata di Gloria va in onda alle 21.40 su Canale 5.