Gli ultimi saranno ultimi: il film con la coppia Cortellesi/Gassmann stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Diretto da Massimiliano Bruno da una sua pièce teatrale ha nel cast anche Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada e Stefano Fresi.

Stasera su Rai 1 alle 21.25 va in onda il film di Massimiliano Bruno Gli ultimi saranno ultimi, con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. Il film, che ha tra gli altri interpreti Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada e Stefano Fresi, è uscito nel 2015 ed è l'adattamento dell'omonima pièce teatrale di Bruno. Per le loro interpretazioni Paola Cortellesi e Fabrizio Bentivoglio sono stati candidati ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento e l'attore anche ai Ciak d'oro.

Al suo terzo film dopo Nessuno mi può giudicare e Viva l'Italia, l'attore, regista, commediografo e sceneggiatore romano confeziona una commedia dai toni a tratti drammatici, che ha l'ambizione di diventare un atto di accusa verso una società ingiusta che priva le persone della loro dignità, costringendole a volte a scelte estreme. Il lieto fine, comunque, è d'obbligo. Come si legge nella trama del film, in relazione al titolo, "Nostro Signore ha detto che gli ultimi saranno i primi... ma non ha detto di preciso quando".

Nel film, Paola Cortellesi è Luciana, un'operaia con un compagno disoccupato, che perde il lavoro perché incinta e dopo una serie di vicissitudini arriva a prendere una decisione potenzialmente fatale, che la mette di fronte a un "ultimo", come lei. La bravissima attrice, già diretta da Bruno nel suo primo film, la commedia pura Nessuno mi può giudicare, offre un'altra convincente performance sia nelle parti comiche che in quelle drammatiche.