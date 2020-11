Gli orologi del diavolo: slitta la fiction d'azione con Beppe Fiorello

Anticipazioni TV

C’è una storia vera, e conseguentemente un romanzo, dietro a Gli orologi del diavolo, action crime in onda in prima serata da stasera su Rai1, con Beppe Fiorello protagonista.

AGGIORNAMENTO: Per rendere un doveroso omaggio a Gigi Proietti, Rai1 ha deciso di modificare il suo palinsesto serale di oggi, lunedì 2 novembre. L'attesa Fiction con Beppe Fiorello Gli orologi del diavolo non andrà in onda, lasciando spazio a "Cavalli di battaglia" lo spettacolo realizzato da Proietti nel 2017.

L'omaggio al grande attore romano proseguirà alle 23.55 con lo speciale Techetechetè "Gigi Proietti solo per voi"

Una storia vera diventa una fiction, Gli orologi del diavolo, che parte stasera su Rai1 alle 21.25, proseguendo per quattro lunedì. Una fiction piena d’azione con venature crime, per la regia di Alessandro Angelini e con protagonista Giuseppe "Beppe" Fiorello. Insieme a lui Claudia Pandolfi, Alvaro Cervantes, Nicole Grimaudo, Fabrizio Ferracane, Carlos Librado, Alicia Borrachero.

Gli orologi del diavolo - una fiction tratta da una storia vera

Marco Merani (Beppe Fiorello), un motorista nautico bravissimo che rischia di venire coinvolto dalla malavita e chiede aiuto alla polizia, finendo come esca, da infiltrato, all’interno di un gruppo di narcotrafficanti spagnoli impegnati fino al nostro paese. Una storia tratta dal romanzo autobiografico omonimo di Gianfranco Franciosi, pubblicato da Rizzoli.

Le anticipazioni della prima serata de Gli orologi del diavolo, stasera su Rai1

Episodio 1, alle 21.25

Marco Merani, mago dei motori marini, ha una moglie e una figlia che ama e un lavoro che adora. Quando uno dei suoi migliori clienti viene assassinato, scopre che i gommoni che preparava per lui erano utilizzati per trasportare droga. Di lì a qualche giorno, due uomini si presentano al suo cantiere chiedendogli di proseguire con quel lavoro.Spinto da Mario, un amico poliziotto, Marco accetta di aiutare la polizia a identificare i mandanti del traffico. L'inizio di un'odissea che lo porterà faccia a faccia con Aurelio, il capo dell’organizzazione che lo vorrà nel suo clan. Per ogni lavoro, riceverà in regalo denaro e un prezioso orologio.

Episodio 2, alle 22.30

Marco, complice la fiducia che Aurelio gli dimostra, accetta l'invito del suo amico poliziotto e diventa il primo infiltrato civile della storia. Le mille menzogne e i tanti spostamenti cui è costretto, creano una crescente tensione con sua moglie, suo padre e la sua famiglia. Per di più l'atteggiamento di Aurelio, che lo tratta quasi come un fratello, insospettisce il commissario Vexina, il poliziotto che coordina l'operazione. La situazione precipita quando Aurelio chiede a Marco di uccidere un informatore della polizia, suo conoscente.

L’appuntamento con Gli orologi del diavolo, la fiction crime d’azione con protagonista Beppe Fiorello, è per stasera, su Rai1, alle 21.25.