Gli Orologi del Diavolo: la Terza Puntata in onda stasera 16 novembre 2020

Scopriamo la trama dei nuovi episodi de Gli Orologi del Diavolo con Beppe Fiorello, in onda stasera lunedì 16 novembre 2020.

Va in onda stasera lunedì 16 novembre 2020 su Rai1 alle 21.25 il nuovo appuntamento con Gli Orologi del Diavolo. La serie, prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che ha per protagonista Beppe Fiorello, è tratta da una storia vera raccontata nel romanzo autobiografico di Gianfranco Franciosi.

La storia segue le vicende di Marco Merani, un bravo motorista nautico la cui attività fa gola ad un gruppo di narcotrafficanti appartenenti ad un cartello spagnolo. L'uomo decide di collaborare con la polizia per fermare i criminali e accetta il pericoloso ruolo dell'infiltrato. In questa terza puntata, la fiction con Beppe Fiorello prosegue il racconto con gli episodi 5 e 6.

Episodio 5, alle 21.25

È Natale e Aurelio va a far visita a Marco portandogli in regalo un costoso orologio. Il meccanico lo scaccia in malo mod o, ma Aurelio lo avverte: non potrà liberarsi di lui. La polizia italiana lo spinge a continuare la missione ma Marco, che ormai può contare solo su sua figlia, si rifiuta.

Episodio 6, alle 22.30

Catturato, Marco riesce a imbonire Aurelio che gli concede il suo perdono e lo porta a conoscere la moglie e il figlio che vivono nascosti in una piccola isola al largo della Spagna. Aurelio gli chiede di accompagnarlo in un nuovo carico. L'ultimo, che permetterà a entrambi di ritirarsi. Marco accetta. Mentre esplode l'amore con Alessia, il meccanico prepara una barca capace di affrontare l'oceano.

L’appuntamento con Gli orologi del diavolo, la fiction crime d’azione con protagonista Beppe Fiorello, è per stasera, su Rai1, alle 21.25.