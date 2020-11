Gli Orologi del Diavolo, Intervista Esclusiva a Gea Dall'Orto: "Marco Merani si troverà davanti una Joy diversa, ferita"

Anticipazioni TV

Gea Dall'Orto, interprete di Joy Merani ne Gli Orologi del Diavolo, si racconta a Comingsoon.it.

Gea Dall'Orto è tra i protagonisti de Gli Orologi del Diavolo, la nuova fiction di Rai 1 tratta da una vicenda realmente accaduta e liberamente ispirata all’omonimo romanzo autobiografico di Gianfranco Franciosi. Tra i talenti più interessanti del panorama italiano, Gea interpreta Joy, la figlia adolescente di Marco Merani che sarà costretta a fare i conti con le accuse che vogliono suo padre narcotrafficante. Nonostante la sua giovane età, l'attrice toscana vanta un curriculum di tutto rispetto. Oltre ad aver recitato nel film Mio fratello rincorre i dinosauri, la ritroveremo nella nuova pellicola di Nanni Moretti, Tre piani, in Simple Women con Jasmine Trinca e nella nuova serie di Canale 5 dal titolo Luce dei tuoi occhi.

In attesa di rivederla stasera ne Gli Orologi del Diavolo accanto a Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo, conosciamo meglio Gea Dall'Orto. Ecco cosa ha raccontato a noi di Comingsoon.it.

Un grande talento e una carriera promettente, iniziata a teatro e continuata sul piccolo e grande schermo. Come nasce la tua passione per la recitazione?

La passione per la recitazione ha sempre fatto parte di me. La mia famiglia aveva una compagnia teatrale, quindi la mia passione nasce dal vedere mio nonno sul palco e di voler essere come lui. Mi sono avvicinata prima al mondo del teatro e ho seguito la mia famiglia in compagnia interpretando Dorothy nel Mago di Oz. All’età di 7 anni, mia madre mi ha portata, quasi per gioco, a fare un provino a Firenze per un film 'Le piccole idee' e mi hanno presa. Da lì è iniziata la passione anche per il cinema e, attraverso la perseveranza, ho capito che volevo fare l’attrice.

Nella serie Gli orologi del Diavolo interpreti Joy Merani. Ci sono dei tratti in comune tra Gea e Joy?

Entrambe abbiamo la passione per la danza. Joy ha un rapporto molto profondo, ma allo stesso tempo tormentato, con il padre. E io, come molte ragazze della mia età, mi ritrovo in questo tipo di rapporto. Joy è una ragazza semplice che affronta la vita con il sorriso. È molto legata alla sua famiglia, la sua volontà è infatti quella di tenere unita la sua famiglia che invece le si sgretola davanti quando il padre inizia a mentire e a mettersi nei guai. Lei si sentirà tradita proprio per questo. Ci tengo a precisare che Joy è l’unico personaggio inventato rispetto alla vera vicenda. Gianfranco Franciosi ha dei figli, ma per tutelarli e per motivi drammaturgici, hanno deciso di trasformarli in una ragazza.

Puoi anticiparci qualcosa del tuo personaggio?

Posso dirti che quando Marco ritornerà dal carcere si troverà davanti un’altra Joy, non solo cresciuta fisicamente, ma più forte e indipendente proprio perché è una Joy ferita. Una ferita che non si può trascurare, ma che esiste e che va curata e lui dovrà trovare la pazienza per farlo.

Come ti sei trovata a lavorare sul set con dei grandi professionisti come Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo?

Beppe Fiorello è un grande professionista, è stato sempre gentile con me. Non mi ha mai mancata di rispetto, anche se ero la più piccola sul set, anzi ha avuto la pazienza di insegnarmi, di guidarmi. Non era il mio primo set, però, è stato uno dei primi ruoli importanti in termini di serie televisiva. Mi ha aiutata molto. Con Claudia mi sono trovata benissimo, è una persona davvero divertente, ma la maggior parte delle scene le ho girate con Nicole, che interpreta mia madre nella fiction. Lei è stata per me come una seconda madre davvero. Abbiamo legato tantissimo e ho imparato molto da lei.

A proposito di cinema, hai lavorato anche con Nanni Moretti in Tre piani…

Si, è stata un’esperienza unica e speciale. Mi porto dietro un bel ricordo, come quasi fosse un sogno, ma è stato un lavoro, quindi anche tanta professionalità. Guardo indietro con immensa ammirazione e orgoglio.

Progetti futuri e sogni nel cassetto.

Il mio sogno nel cassetto è sperare di recitare con una versione di me stessa più matura, tanto da rendere orgoglioso chiunque lavori con me. Ho tantissima strada da fare e ci sono registi che ammiro, anche internazionali, con cui spero di lavorare un giorno. Mi rivedrete nel film Tre Piani e nel nuovo progetto con Jasmine Trinca che ancora non è stato distribuito in Italia. È stato presentato al Toronto Film Festival e si chiama Simple Women. In questo momento, invece, mi trovo a Vicenza per girare una nuova fiction per Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Foto di Roberta Krasnig