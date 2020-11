Gli Orologi del Diavolo: debutta Stasera la fiction di Rai1 dopo il rinvio della scorsa settimana

Anticipazioni TV

In prima serata su Rai1 parte stasera una nuova fiction, dal sapore action e crime, dal titolo Gli orologi del diavolo, tratta da una storia vera, con protagonista Beppe Fiorello

Dopo il rinvio della nuova fiction Gli orologi del diavolo, lunedì scorso, per un sacrosanto e apprezzato omaggio a Gigi Proietti, Rai1 raddoppia. Non solo stasera ci saranno i primi due episodi della nuova fiction con Beppe Fiorello, ma domani, martedì 10 novembre, si bisserà con gli episodi 3 e 4.

Le anticipazioni della prima serata de Gli orologi del diavolo, stasera su Rai1

Episodio 1, alle 21.25

Marco Merani, mago dei motori marini, ha una moglie e una figlia che ama e un lavoro che adora. Quando uno dei suoi migliori clienti viene assassinato, scopre che i gommoni che preparava per lui erano utilizzati per trasportare droga. Di lì a qualche giorno, due uomini si presentano al suo cantiere chiedendogli di proseguire con quel lavoro.Spinto da Mario, un amico poliziotto, Marco accetta di aiutare la polizia a identificare i mandanti del traffico. L'inizio di un'odissea che lo porterà faccia a faccia con Aurelio, il capo dell’organizzazione che lo vorrà nel suo clan. Per ogni lavoro, riceverà in regalo denaro e un prezioso orologio.

Episodio 2, alle 22.30

Marco, complice la fiducia che Aurelio gli dimostra, accetta l'invito del suo amico poliziotto e diventa il primo infiltrato civile della storia. Le mille menzogne e i tanti spostamenti cui è costretto, creano una crescente tensione con sua moglie, suo padre e la sua famiglia. Per di più l'atteggiamento di Aurelio, che lo tratta quasi come un fratello, insospettisce il commissario Vexina, il poliziotto che coordina l'operazione. La situazione precipita quando Aurelio chiede a Marco di uccidere un informatore della polizia, suo conoscente.

