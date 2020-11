Gli orologi del diavolo, Claudia Pandolfi: "Non sono brava sempre e comunque"

Anticipazioni TV

Claudia Pandolfi, interprete di Alessia in Gli orologi del diavolo, ha parlato di se stessa e del suo modo di affrontare la vita e la recitazione, commentando le azioni del suo personaggio nella fiction di Rai 1.

Nella fiction di Rai 1 Gli orologi del diavolo, Claudia Pandolfi interpreta Alessia, la donna che fuggirà da un marito violento decidendo di amare e sostenere Marco (Beppe Fiorello), abbandonato da tutti: in un'intervista con Telepiù l'attrice, che ha definito la decisione del suo personaggio "una scelta che di normale non ha nulla", ha parlato di se stessa e del suo atteggiamento verso la recitazione e la vita più in generale.

Claudia Pandolfi, attrice professionale consapevole dei propri limiti

Nell'intervista, Claudia Pandolfi usa proprio l'esperienza avuta sul set di Gli orologi del diavolo su Rai 1 per spiegare il suo modo di concepire il lavoro: dopo aver passato una notte insonne a causa di un'intossicazione alimentare, si è recata ugualmente sul set il giorno dopo. Doveva girare una scena drammatica e appunto "il visto tirato era giustificato" e non avrebbe mai "fermato il lavoro di tutti per un malore notturno". Abituata a disperdere la tensione con la verticale anche sul set, Claudia non si definisce tuttavia un'attrice "brava" a prescindere.

Non sono una brava comunque. Sono brava se mi dirigono bene, altrimenti sono scarsa. Quelli bravi sempre e comunque sono altri tipi di attori.

Claudia Pandolfi, l'istinto nell'affrontare la vita

Dal momento che Claudia Pandolfi ha giudicato anormale la scelta della sua Alessia in Gli orologi del diavolo, al suo posto si comporterebbe diversamente? Chissà: di certo anche per lei, sposata con il produttore Marco De Angelis e madre di due figli maschi, seguire l'istinto è stato un modo per andare avanti nella vita. Il decidere d'istinto, ci spiega, l'ha portata a commettere notevoli "danni" ma l'avrebbe anche salvata da "errori madornali". Facile pensare, per chi ha buona memoria, che l'attrice pensi al matrimonio di appena un mese nel 1999 con l'attore Massimiliano Virgilii, all'epoca al centro delle cronache rosa. Più onesto nei suoi confronti ricordare che lo stesso istinto l'ha portata a essere popolare nel suo mestiere, sia in tv (Medico in famiglia, Distretto di polizia, E' arrivata la felicità) sia sul grande schermo, in opere importanti per il nostro cinema, come Ovosodo di Paolo Virzì.