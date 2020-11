Gli orologi del diavolo: ci sarà una seconda stagione?

Anticipazioni TV

Mentre si conclude la fiction crime in salsa action guidata da Beppe Fiorello come protagonista, ci si domanda se tornerà per una seconda stagione Gli orologi del diavolo

È appena andata in onda, il 17 novembre, l’ultima puntata della fiction Gli orologi del diavolo, con non pochi colpi di scena, e già il dibattito è serrato: ci sarà una seconda stagione o no? Gli ascolti per Rai1 sono stati più che lusinghieri, veleggiando intorno ai 5 milioni di telespettatori e al 19% di share.

Sono senza’altro elementi che farebbero pensare alla possibilità di una nuova serie di puntate, ma saranno decisive le prossime settimane, oltre che i dati di ascolto dell’ultima serata. I vertici della Rai dovranno valutare per bene cosa fare. I più attenti, però, ricorderanno le parole di Beppe Fiorello, protagonista assoluto de Gli orologi del diavolo, serie crime tratta da una storia vera. Aveva detto, infatti, in occasione della presentazione alla stampa della fiction, “andavano fatte due stagioni, ma la Rai, per ora, si è voluta fermare a una stagione sola”. Per ora, appunto.

Il libro scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo contiene ancora del materiale che potrebbe essere facilmente rielaborato, ma di certezze non ce ne saranno prima di un po’ di tempo. Pazienza, quindi, e magari se avete amato la serie, niente di meglio che farvi sentire con commenti e like sui social della Rai.