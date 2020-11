Gli Orologi del Diavolo, Anticipazioni: Ultima Puntata in onda martedì 17 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni dell'Ultima Puntata di Gli Orologi del Diavolo, in onda con due episodi martedì 17 novembre 2020.

Torna martedì 17 novembre 2020, l'appuntamento con Gli Orologi del Diavolo, in onda su Rai1 alle 21.25.

La serie prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction con protagonista Giuseppe Fiorello, è tratta da una storia vera raccontata nel romanzo autobiografico di Gianfranco Franciosi.

Gli Orologi del Diavolo narra le vicende di un bravo motorista nautico la cui attività fa gola ad un gruppo di narcotrafficanti appartenenti ad un cartello spagnolo. L'uomo decide di collaborare con la polizia per fermare i criminali e accetta il pericoloso ruolo dell'infiltrato.

Nel cast della Fiction diretta da Alessandro Angelini recitano anche Claudia Pandolfi, Alvaro Cervantes, Nicole Grimaudo, Fabrizio Ferracane, Carlos Librado, Alicia Borrachero, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Ignasi Vidal e Gea Dall'Orto.

Intervista esclusiva a Gea Dall'Orto, Joy Merani ne Gli Orologi del Diavolo

Gli Orologi del Diavolo: cosa è successo nella puntata del 16 novembre

Negli episodi 5 e 6 di Gli Orologi del Diavolo andati in onda il 16 novembre 2020, Aurelio è andato a far visita a Marco per Natale portandogli in regalo un costoso orologio. Il meccanico lo ha scacciato in malo modo, ma Aurelio lo ha prontamente avvisato che non avrebbe potuto liberarsi di lui. La polizia italiana intanto ha continuato a spingere Marco nel proseguire la missione.

Catturato, Marco è riuscito a imbonire Aurelio che gli ha concesso il suo perdono, portandolo poi a conoscere la moglie e il figlio nascosti in una piccola isola al largo della Spagna. Aurelio gli ha chiesto di accompagnarlo in un nuovo carico. L'ultimo, per permettere a entrambi di ritirarsi. Marco ha accettato. Nel frattempo, mentre cresceva l'amore con Alessia, il meccanico ha preparato una barca capace di affrontare l'oceano.

Gli Orologi del Diavolo: le Anticipazioni dell'Ultima Puntata, il Finale di Stagione in onda martedì 17 novembre 2020 su Rai1

Gli Orologi del Diavolo con Giuseppe Fiorello torna martedì 17 novembre con gli episodi 7 e 8.

Siamo a Madeira. Il maltempo ritarda l'operazione e accresce l'ansia e la tensione di Marco che esplode quando scopre che suo padre è in punto di morte e lui non può tornare. Il giorno della partenza arriva. Marco riceve le coordinate per raggiungere Aurelio in pieno oceano. L'operazione congiunta tra Italia e Spagna scatta immediata. La nave con quattro tonnellate di droga viene requisita, ma Aurelio riesce a fuggire.

Dopo l'ennesimo trasferimento in una nuova località, la crisi tra Alessia e Marco esplode. Marco, pur di liberare la donna e la sua famiglia da quella schiavitù, la scaccia fingendo di non amarla più. Solo e, ormai sull'orlo della follia, viene salvato da Alessia che torna per lui. Assieme, decidono di rinunciare alla protezione.

Questo appuntamento con Gli Orologi del Diavolo, il cui ottavo episodio andrà in onda martedì 17 novembre 2020 su Rai1 alle 22:30, è l'ultimo con il finale della serie.