Gli Orologi del Diavolo, Anticipazioni: Seconda Puntata in onda martedì 10 novembre 2020

Scopriamo le Anticipazioni della Prossima Puntata di Gli Orologi del Diavolo, in onda con due episodi martedì 10 novembre 2020.

Torna martedì 10 novembre 2020, l'appuntamento con Gli Orologi del Diavolo, in onda su Rai1 alle 21.25.

La serie prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction con protagonista Giuseppe Fiorello, tratta da una storia vera raccontata nel romanzo autobiografico di Gianfranco Franciosi.

Gli Orologi del Diavolo narra le vicende di un bravo motorista nautico la cui attività fa gola ad un gruppo di narcotrafficanti appartenenti ad un cartello spagnolo. L'uomo decide di collaborare con la polizia per fermare i criminali e accetta il pericoloso ruolo dell'infiltrato.

Nel cast della Fiction diretta da Alessandro Angelini recitano anche Claudia Pandolfi, Alvaro Cervantes, Nicole Grimaudo, Fabrizio Ferracane, Carlos Librado, Alicia Borrachero, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Ignasi Vidal e Gea Dall'Orto.

Gli Orologi del Diavolo: cosa è successo nella puntata del 9 novembre

Nei primi due episodi de Gli Orologi del Diavolo andati in onda il 9 novembre 2020, abbiamo conosciuto Marco Merani, un grande esperto di motori sull'acqua con un passato nelle gare off-shore e un presente da costruttore di barche alla foce del fiume Magra. Anche nella vita privata Marco è un uomo fortunato, avendo una moglie e una figlia che ama. Quando uno dei suoi migliori clienti viene assassinato, scopre che i gommoni che preparava per lui erano utilizzati per trasportare droga.

Marco, complice la fiducia che Aurelio gli dimostra, accetta l'invito del suo amico poliziotto e diventa il primo infiltrato civile della storia. Le mille menzogne e i tanti spostamenti cui è costretto, creano una crescente tensione con sua moglie, suo padre e la sua famiglia. Per di più l'atteggiamento di Aurelio, che lo tratta quasi come un fratello, insospettisce il commissario Vexina.

La Fiction sarebbe dovuta andare in onda la scorsa settimana, ma l'improvvisa morte di Gigi Proietti ha fatto cambiare i palinsesti serali di Rai1. Per recuperare, il secondo appuntamento con i due episodi de Gli Orologi del Diavolo è dunque programmato la sera successiva.

Gli Orologi del Diavolo: le Anticipazioni della Prossima Puntata, in onda martedì 10 novembre 2020 su Rai1

Gli Orologi del Diavolo con Giuseppe Fiorello torna martedì 10 novembre con gli episodi 3 e 4.

È Natale e Aurelio va a far visita a Marco portandogli in regalo un costoso orologio. Il meccanico lo scaccia in malo modo, ma Aurelio lo avverte: non potrà liberarsi di lui. La polizia italiana lo spinge a continuare la missione ma Marco, che ormai può contare solo su sua figlia, si rifiuta. Catturato, Marco riesce a imbonire Aurelio che gli concede il suo perdono e lo porta a conoscere la moglie e il figlio che vivono nascosti in una piccola isola al largo della Spagna. Aurelio gli chiede di accompagnarlo in un nuovo carico. L'ultimo, che permetterà a entrambi di ritirarsi. Marco accetta. Mentre esplode l'amore con Alessia, il meccanico prepara una barca capace di affrontare l'oceano.

Il prossimo appuntamento con Gli Orologi del Diavolo è per lunedì 16 novembre 2020 su Rai1, a partire dalle 21.25.