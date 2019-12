Giorno di Natale, Oggi in TV: I Migliori Film in onda il 25 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Oggi pomeriggio e Stasera in TV: I migliori film per tutta la famiglia in onda sui principali canali tv italiani il giorno di Natale 2019

Quali sono i film da vedere in TV il giorno di Natale 2019?

Ecco una selezione dei migliori Film in TV per tutta la famiglia in onda sui principali canali in chiaro il pomeriggio e la sera del 25 dicembre.

In TV il Pomeriggio del 25 dicembre:

Bears, in onda alle 14 su Rai 1: Il film documentario realizzato nel 2014 della Disney Nature è dedicato alla vita degli orsi che popolano le rive e le coste montagnose dell'Alaska.



Dennis la minaccia, in onda alle 14.35 su Italia 1: Il film di Nick Castle del 1993, con Walter Matthau e l'allora piccolo Mason Gamble. Dai personaggi creati da Hank Ketcham, un classico per i più piccoli. Dovunque vada, Dennis riesce puntualmente a scatenare il parapiglia: una serie di disastri che in un modo o nell'altro finiscono per ricadere su George Wilson, eterna vittima della porta accanto...



Il ragazzo e il grande elefante, in onda alle 15 su Rai 1: Il film scritto e diretto da Richard Boddington, con protagonista il giovane Sam Ashe Arnold, è la storia di un ragazzo orfano e di un elefante gigante uniti nella lotta contro il bracconaggio.



La storia infinita, in onda alle 16 su TV8: Il film diretto da Wolfgang Petersen nel 1984 e tratto dall'omonino libro di Michael Ende, è ormai un classico del genere fantasy.

Bastian, un bambino orfano di madre e con un padre dal carattere pratico, è un sognatore. Gli piacciono i libri più avventurosi e fantastici e, una mattina in cui tre compagni di scuola lo infastidiscono per la strada, egli si rifugia da un libraio che, amabilmente, si fa sottrarre uno splendido, vecchio libro. E' "La storia che non ha mai fine"...



I Pinguini di Mr. Popper, in onda alle 16 su Nove: Il film, con protagonista Jim Carrey, racconta la storia di un uomo d'affari la cui vita cambia dopo aver ricevuto in eredità sei pinguini. Il suo appartamento di New York si trasforma in un parco dei divertimenti invernale. Il progetto a cui sta lavorando da tempo non viene portato a termine e per poco non finisce in prigione...



Willow, in onda alle 16.40 su Spike: Nel film diretto da Ron Howard, con protagonisti Val Kilmer, Warwick Davis e Joanne Whalley, una profezia ha annunciato che la perfida regina-strega Bavmorda dovrà soccombere a causa di una bambina appena nata, Elora Danan, che, da grande, regnerà al suo posto sul popolo dei Daikini. Per evitare che questo avvenga, Bavmorda manda subito in cerca della neonata i suoi fedeli emissari, comandati dalla sua stessa figlia Sorsha e dal terribile generale Kael...



Anna dai capelli rossi - Promesse e giuramenti, in onda alle 17.05 su Rai 1: il film vede protagonista Anna (Ella Ballentine), una ragazzina di tredici anni alle prese con le sfide e le disavventure tipiche della sua età. Vissuta praticamente tutta la vita in orfanotrofio, ora le viene finalmente offerta la possibilità di vivere una vita normale con gli amorevoli Matthew (Martin Sheen) e Marilla Cuthbert (Sara Botsford)...



Dickens: L'uomo che inventò il Natale, in onda alle 17.50 su TV8: Il film del 2017 con Dan Stevens, Christopher Plummer e Jonathan Pryce, è una divertente incursione nella vita e nella mente del grande scrittore Charles Dickens al momento della creazione di A Christmas Carol (Il canto di Natale), la favola natalizia per eccellenza nella letteratura mondiale.



In TV la Sera del 25 dicembre:

S.O.S. Fantasmi, in onda alle 19 su Paramount Channel: Un classico del cinema degli anni 80, irriverente ed esilarante versione comico-contemporanea del "Canto di Natale" di Dickens, con Bill Murray nei panni di un novello Scrooge.



Elf, in onda alle 19.30 su Italia 1: Il film diretto da Jon Favreau vede protagonista Buddy (Will Ferrell), un essere umano allevato dagli elfi di Babbo Natale fin da quando era bambino. Diventato adulto, gli altri elfi si accorgono che la sua statura "da essere umano" inizia a creare un po' di problemi...



Pomi d'ottone e manici di scopa, in onda alle 20.35 su La7: Il film, con protagonista Angela Lansbury, è un super classico di Natale, realizzato nel 1971. Il film si svolge all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando il governo inglese decide di portare i bambini nelle campagne per proteggerli dai bombardamenti dei tedeschi. Paul, Carrie e Charlie Rawlins vengono quindi portati nel Dorsetshire, nel paese di Pepperinge Eye, a casa di Eglantine Price (Angela Landsbury), una dolce signora apparentemente noiosa. A un certo punto i ragazzini vedono la donna volare a cavallo di una scopa: allora Eglantine spiega loro che in realtà è un'apprendista fattucchiera...



Hugo Cabret, in onda alle 21.10 su Rai 4: Il film diretto da Martin Scorsese nel 2012 racconta il lato meno noto della vita di Georges Meliès, pioniere del cinema, attraverso gli occhi e le avventure di due ragazzini nella Parigi dei primi anni 30 del Novecento. Nel cast del film troviamo, tra gli altri, Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloë Grace Moretz, Sacha Baron Cohen, Ray Winstone, Emily Mortimer, Johnny Depp, Christopher Lee e Jude Law.



La Bella e la Bestia, in onda alle 21.25 su Rai 1: Diretto nel 2017 da Bill Condon, con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, il film è una nuova rivisitazione live-action dell'indimenticabile classico d'animazione Disney basato sulla celebre fiaba.



