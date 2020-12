Gigi, che spettacolo: stasera su Rai 1 l'omaggio al grande Gigi Proietti a un mese dalla scomparsa

Anticipazioni TV

Rai 1 rende omaggio a Gigi Proietti stasera 2 dicembre con Gigi, che spettacolo, sul grande artista scomparso un mese fa. Un programma di testimonianze e immagini appositamente realizzato.

Un mese fa, il 2 novembre, ci lasciava all'improvviso, gettandoci nello sconforto, quell'artista di immenso talento che era Gigi Proietti, celebrato e ricordato come meritava da tutti, purtroppo tra le lacrime, proprio nel giorno che avrebbe dovuto vedere i festeggiamenti per il suo ottantesimo compleanno. Da allora, la Rai gli ha dedicato buona parte della programmazione dei suoi canali: Rai Cultura con "La tv di Gigi Proietti", Rai Storia che trasmette il suo bellissimo ritratto di Fregoli, Raiplay dove è possibile rivedere le sue più belle performance. In occasione dell'anniversario della sua scomparsa, Rai 1 gli dedica stasera 2 dicembre alle 21.25 il programma Gigi, che spettacolo.

L'omaggio di Rai 1: Gigi, che spettacolo

Ad un mese dalla scomparsa di Gigi Proietti, Rai 1 rende omaggio al grande attore, mercoledì 2 dicembre alle 21.25, con Gigi, che spettacolo, una celebrazione sorridente e nostalgica in cui alcuni compagni di viaggio della sua lunghissima e strepitosa carriera nel mondo dello spettacolo gli rendono onore con una serie di testimonianze e di racconti inediti. Tanti gli amici che hanno voluto lasciare una testimonianza dei loro ricordi e degli indimenticabili momenti vissuti con Gigi Proietti: Renzo Arbore, Fiorello, Renato Zero, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Corrado Augias, Flavio Insinna, Pierfrancesco Favino, Marco Giallini, Nicola Piovani, Nancy Brilli, Virginia Raffaele… Il loro racconto è alternato ad alcuni dei momenti più belli di spettacoli anche inediti, degli ultimi due show televisivi che hanno avuto Gigi Proietti come protagonista principale: Cavalli di battaglia - andato in onda nel 2017 dal Teatro Verdi di Montecatini - e Matera 2019, la cerimonia-evento della città lucana come Capitale Europea della Cultura. In alcuni momenti del programma farà da scenario il Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, la "creatura" a cui Gigi Proietti era legatissimo, il luogo in cui come Direttore Artistico negli ultimi 17 anni ha proposto, in una chiave culturale straordinariamente contemporanea, tragedie e commedie del periodo elisabettiano, molte legate ai capolavori di William Shakespeare. Gli autori del programma sono Angelo Mellone e Pino Strabioli con Matteo Catalano, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e con la consulenza amichevole di Alessandro Fioroni. La regia è di Gian Marco Mori.