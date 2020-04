Gatto e Cardellino: Il Commissario Montalbano torna Stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Prosegue la riproposta degli episodi vintage della serie: Gatto e cardellino con Luca Zingaretti è tratto da Gli arancini di Montalbano.

Il Commissario Montalbano è una risorsa in qualsiasi momento, ancora di più in tempi di isolamento causa Coronavirus: stasera su Rai 1 alle 21:25 andrà in onda "Gatto e cardellino", nell'ambito della riproposta delle vecchie puntate. Si tratta di un episodio del 2002, appartenente alla quarta stagione, una delle più proficue, essendo composta come la settima (2008), ottava (2011) e nona (2013) da quattro episodi in luogo degli usuali due.

Per la regia del compianto Alberto Sironi e la sceneggiatura di Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola, "Gatto e cardellino" rielabora spunti dal racconto omonimo nella raccolta "Gli arancini di Montalbano" (1999) e da "Una gigantessa dal sorriso gentile" in "Un mese con Montalbano" (1998). Salvo cerca di svelare il mistero di uno scippatore che aggredisce tre vecchiette, sparando a salve. Perché? L'indagine è disturbata dall'arrivo di Barbara (Cristina Marocco), momentanea sostituta di Augello in licenza matrimoniale: una presenza attraente che distrae Salvo stesso ma soprattutto Fazio. E che fine ha fatto il ginecologo dottor Landolina? C'entra qualcosa col fanatico Ignazio Coglitore, che ha demolito il pronto soccorso dopo aver saputo della gravidanza di sua figlia Mariuccia?