Game of Games - Gioco Loco: stasera su Rai2 la seconda puntata del Game show condotto da Simona Ventura

In prima serata su Rai2 prosegue lo show condotto da Simona Ventura Game of Games - Gioco Loco, la versione italiana del game show Game of Games condotto da Ellen Degeneres.

Va in onda stasera 7 aprile 2021 alle 21:20 su Rai2 la seconda puntata dello show Games of Games - Gioco Loco, un programma "all’insegna del sano divertimento in famiglia, oggi che il bisogno di leggerezza è più sentito che mai", come recita il comunicato stampa della Rai. La conduzione è stata affidata a Simona Ventura, che con la sua ironia, l’energia e la gestualità, ha saputo creare un modello di conduzione ideale per rendere il format più vicino che mai al pubblico italiano.

Games of Games - Gioco Loco: l'idea della show di Rai2

Game of Games - Gioco loco è un format innovativo, partito nella stagione 2017/2018 sulla NBC con Ellen DeGeneres come padrona di casa. Un successo immediato che ha fruttato il titolo di miglior debutto dell’anno. Dagli Stati Uniti al Brasile, Australia e Thailandia, per poi arrivare in Europa dove lo show è già stato trasmesso in Germania, Spagna e Portogallo. La versione italiana, prodotta da Blu Yazmine per Rai2, vedrà giochi spettacolari studiati per mettere alla prova in ogni puntata 6 VIP affiancati da altrettanti concorrenti NIP. Scopo della sfida arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio.

Games of Games - Gioco Loco: i concorrenti VIP di stasera 7 aprile

I 6 VIP che si sfideranno nella seconda puntata di questa sera mercoledì 7 aprile sono: Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys Perez e i The Show. Un gruppo di ragazzi e ragazze che, con il loro entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco, proverà ad affrontare le sfide a cui il grande lunapark di li sottoporrà. Giochi sorprendenti e originali, in cui a fare da padrone è il grande impatto visivo che li caratterizza: da Vola Vola a In Bocca al Mostro, fino a La Sedia Musicale.

Games of Games - Gioco Loco: come funziona il "lunapark" del programma

Lo studio di Game of Games – Gioco Loco è pensato come un grande lunapark. Una scenografia ricca di luci, colori ed effetti speciali, in cui Simona Ventura, con il piglio che le conosciamo e la voglia di mettersi in gioco, guiderà le pazze sfide in un clima giocoso, conviviale e all’insegna della spensieratezza. In una cornice con musiche e atmosfera tipiche degli anni 90 il pubblico vedrà in azione vere e proprie macchine sceniche, degne dei migliori parchi divertimenti. E da lunapark saranno le reazioni dei concorrenti, costretti a “volare via”, letteralmente, oppure a precipitare in trabocchetti, botole o vasche, ogni volta che commetteranno un errore. Terminati i 6 round di giochi preliminari a eliminazione diretta, i quattro vincitori accedono alla semifinale. Solo l’unico “sopravvissuto” avrà l’opportunità di aggiudicarsi il montepremi della puntata, ma a patto di superare una temutissima sfida contro il tempo.

La seconda puntata di Game of Games – Gioco Loco va in onda stasera 7 aprile 2021 su Rai2.