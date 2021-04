Fuori Tema: stasera su Rai 2 il primo appuntamento con la comicità di Ale e Franz

Anticipazioni TV

Inizia il 13 aprile alle 22.50 su Rai 2 Fuori Tema, il primo di 8 appuntamenti con il nuovo show di Ale e Franz, che per festeggiare i 25 anni di carriera ne hanno preparato delle belle...

Va in onda stasera 13 aprile alle 22.50 su Rai 2, dopo Un'ora sola con Enrico Brignano, la prima delle 8 puntate di Fuori Tema, il programma con cui Ale e Franz festeggiano 35 anni di sodalizio artistico con nuovi sketch e personaggi creati appositamente per lo show della loro maturità. Ospiti fissi del salotto di Che tempo che fa su Rai 3, i due attori milanesi, al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa, si sono conosciuti durante uno spettacolo amatoriale, hanno stretto amicizia e - come spesso accade in questi casi - hanno deciso di sfruttare la loro immediata sintonia, provando a fare qualcosa insieme. Il resto è storia, come si dice.

Fuori tema: quello che sappiamo della prima puntata

Ci sarà di tutto un po' nella prima puntata di Fuori Tema, a partire dalla musica, suonata da una band in cui si esibiranno gli stessi conduttori. L'ospite di stasera sarà Michele Bravi, e grazie alla formula scelta dagli autori scopriremo la sua seconda grande passione dopo quella per cui è diventato famoso. E non mancheranno le sorprese, dagli sketch delle signorine Alessandra e Francesca ai due cani che commentano i loro padroni, dalle interviste impossibili che mettono di fronte due personaggi storici alle molte nuove incarnazioni in cui Ale e Franz si produrranno in quello che è il loro programma più sperimentale, di cui ci hanno (e vi abbiamo) parlato diffusamente in occasione della presentazione alla stampa. Il tema della puntata, libera di divagare come da titolo, lo scopriremo solo nel finale.

Fuori Tema è un programma di Alessandro Besentini, Francesco Villa, Claudio Fois, scritto con Ugo Ripamonti, Giovanni Bognetti, Antonio De Luca, Antonio De Santis, Rocco Tanica, Diego Cugia per la regia di Elia Castangia, realizzato in collaborazione con Brand-Cross. Tutti sintonizzati dunque su Rai 2 per un'ora di buonumore con due autentici campioni di comicità, alle 22.50 e in streaming su Raiplay.