Fuori Tema: Ale e Franz festeggiano dal 13 aprile su Rai 2 un anniversario tutto da ridere

Inizia il 13 aprile su Rai 2 in seconda serata un appuntamento imperdibile con Ale e Franz, al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa, straordinaria coppia comica che festeggia il venticinquesimo anniversario di attività. Tutto sul nuovo programma.

Ale e Franz festeggiano il 25esimo anniversario della loro coppia comica tornando in tv, su Rai 2 in seconda serata dal 13 aprile, con uno spettacolo in 8 puntate di cui saranno assoluti protagonisti, intitolato Fuori Tema. E già qua c'è da essere felici, perché in questo quarto di secolo i due sodali milanesi ci hanno fatto talmente tanto ridere che - oltre all'asteroide Alefranz, dedicato loro dall'astronomo Paolo Chiavenna – gli intitoleremmo almeno un pianetino. E di ridere in questo periodo particolare c'è tantissimo bisogno. Li abbiamo visti sul palco di Zelig, seduti su una panchina a scambiarsi dialoghi surreali, incontrarsi sotto un lampione nei panni di due improbabili e spassosi gangster, divertenti anche al cinema che purtroppo dopo L'ultima stella e Mi fido di te li ha un po' trascurati (o viceversa), straordinari improvvisatori in Buona la prima, e li sappiamo uomini impegnati nel sociale. Ma che cos'è esattamente questo Fuori Tema, che è stato presentato oggi 9 aprile alla stampa? A parlarcene, oltre ovviamente ad Ale e Franz, al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa, c'erano anche il Vice Direttore di Rai 2 Fabio Di Iorio e il direttore Generale della produzione Brand Cross Roberto Bosatra, ma il grosso ce lo hanno raccontato proprio i protagonisti dello show.

Fuori Tema, cosa come e quando

Fuori Tema andrà in onda in quella che Fabio Di Iorio ha definito “La seconda metà di una prima serata”, subito dopo un altro programma comico, quello di Enrico Brignano, ed entrambi gli show hanno la durata di un'ora. Quello di Ale e Franz, misto di sketch, esibizioni musicali e molte novità e di cui abbiamo visto un breve montaggio, nato dalla “voglia di sperimentare e osare” dei due protagonisti, viene presentato come

Una carrellata di personaggi e storie, tra nuove invenzioni e classici cult, che vede Ale e Franz calarsi in ruoli e personaggi sempre diversi, trasformarsi nelle annunciatrici tv Alessandra e Franca, in due padri stralunati che assistono dalla tribunetta alla partita di calcio dei loro figli, in improbabili poliziotti, in cani parlanti… Fino a vestire i panni di personaggi celebri della storia e della letteratura, come Romeo e Giulietta o, per le interviste impossibili di Marco Bonadei all’interno del format nel format “Good Night Show” (5 puntate), quelli di Dante e Virgilio e persino di Gesù di Nazareth e Giuda Iscariota; o degli imperdibili protagonisti dell'altro format “La vita in differita” (3 puntate), ossia “lo show che spaventa le masse". Franz assicura che almeno l'80 % dei contenuti si basa su materiale originale, con nessuna facile operazione nostalgia.

I Temi di Fuori Tema

Per quel che dicevamo sopra, In Fuori Tema non ritroveremo la celeberrima gag della panchina che ha reso famosi e amati Ale e Franz, ma sarà, come ci ha raccontato Franz, il programma della loro maturità, che rappresenta “quello che siamo e non quello che siamo stati”, un “Ale e Franz 2.0”, con testi loro e un team di autori che stavolta li hanno coadiuvati: Claudio Fois (capoprogetto), Ugo Ripamonti, Giovanni Bognetti, Antonio De Luca, Antonio De Santis, Rocco Tanica e Diego Cugia. Lo show si intitola Fuori Tema ma in effetti un tema c'è, e si conoscerà solo nell'ultimo quarto d'ora con l'aiuto dell'ospite della puntata. Tra quelli che Ale e Franz ci hanno rivelato ci sono “l'amore nel senso più ampio del termine (dove ci sarà anche la scena del balcone dallo spettacolo teatrale Romeo e Giulietta), l'osare, la libertà, la carezza (ovvero l'attenzione verso il prossimo), la disabilità".

Gli ospiti di Fuori Tema

Ogni puntata avrà un ospite che non verrà presentato da Ale e Franz ma entrerà direttamente nel merito della sua esibizione. Ognuno di loro si esibirà anche in una veste diversa da quella per cui è conosciuto, ad esempio Francesco Tricarico, che oltre ad eseguire un assolo di flauto traverso nella sigla (dei Rolling Stones), parlerà di un quadro, perché è anche pittore, visto che Ale e Franz hanno chiesto ai loro ospiti di parlare della loro “seconda passione”. A partire da Michele Bravi nella prima puntata, ci saranno Anastasio, Simone Cristicchi, Frankie hi-nrg, Peppe Servillo, Samuel, Davide Van De Sfroos e, appunto, Francesco Tricarico.

La band, La location, la regia di Fuori Tema

Per Ale e Franz la musica è da tempo una passione fondamentale, che coltivano anche a teatro, per cui li vedremo esibirsi nella band al fianco di musicisti bravissimi come Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Marco Orsi, Francesco Luppi e la vocalist Alice Grassi. Anche le canzoni si legheranno al tema della puntata. L'ambientazione dello show non è in uno studio televisivo, ma è stato scelto un luogo, ha detto Franz, che “avesse qualcosa da raccontare”, ovvero il suggestivo spazio del Teatro La Cucina, all’interno dell’ex Refettorio dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, un luogo scelto al primo colpo perché molto significativo per Ale e Franz, che raccontano di aver esplorato il mondo delle malattie psichiatriche e di essere in contatto con persone che se ne occupano seriamente. È da questo posto enorme, esplorato con grande fascinazione dagli artisti ospiti, che Ale e Franz “in ogni puntata avviano il loro viaggio artistico alternando, senza soluzione di continuità, differenti momenti comici e di intrattenimento, utilizzando tutti i linguaggi a disposizione, da quello teatrale a quello cinematografico e della fiction, da quello degli sketch a quello live e del limbo”. La regia è del molto lodato Elia Castangia, che ha stimolato i due protagonisti offrendo degli spunti e soprattutto valorizzando le loro performance. A questo proposito Ale e Franz hanno tenuto a lodare tutti i reparti dello show, dal trucco ai costumi, dalle scenografie alla regia, per l'elevato livello estetico al cui interno si inseriscono i loro sketch.

In attesa di vedere la prima puntata di Fuori Tema, il 13 aprile, ricordiamo che sarà possibile anche rivederle su RaiPlay e che, chicca finale, in questo difficile periodo costretti come moltissimi a rinunciare alla loro tournée teatrale annuale, Ale e Franz hanno partecipato ad un film collettivo: niente meno che Comedians, diretto da Gabriele Salvatores, riedizione cinematografica del suo celebre spettacolo al Teatro dell'Elfo, dalla pièce di Trevor Griffiths, da cui nacque Kamikazen, molto più fedele al testo originale. Un'esperienza definita da Franz entusiasmante, vissuta in una vera e propria bolla per 7 settimane con tanti colleghi. Chissà che almeno questo non riusciamo a vederlo al cinema. Intanto li aspettiamo in Fuori Tema, con cui ritornano in Rai - da dove erano partiti - questi due comici intelligenti e sensibili, che si sono conosciuti da ragazzi quasi 26 anni fa e continuano a lavorare in coppia da allora senza problemi su una base comune: quella di avere qualcosa da dire.