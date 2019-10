Fuori dal Coro: ospiti e temi della puntata di stasera

Anticipazioni TV

Mario Giordano conduce una nuova puntata del programma d'attualità di Retequattro.

Stasera, mercoledì 16 ottobre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano.

Fuori dal Coro, le anticipazioni della puntata di stasera

Con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, si commenteranno i temi di stretta attualità come le principali novità previste nella prossima manovra finanziaria. Nel corso della serata, un’importante inchiesta sulla perdita di identità e tradizioni del nostro Paese: si parlerà del caso di Firenze, con il primo Imam in Italia abilitato a insegnare religione cattolica nelle scuole, ma anche di importanti simboli italiani passati di proprietà a compagnie straniere come le Saline di Margherita di Savoia in Puglia, ora dei francesi e la Torre Velasca a Milano acquistata dagli americani.

E ancora, Mario Giordano, attraverso un’inchiesta sull'acqua, analizzerà il rincaro delle bollette e i continui sprechi. Negli ultimi dieci anni il prezzo di questo bene primario è aumentato più del 50%, ma i problemi delle infrastrutture persistono: la decadenza degli acquedotti alimenta gli sprechi. Chi ci starà guadagnando?

Infine, si tornerà a parlare di Casta: nonostante il taglio dei parlamentari sia stato approvato, i privilegi dei politici continuano ad essere all'ordine del giorno. Un nuovo viaggio dal Sud Tirolo alla Calabria racconterà del recente caso che riguarda il 55enne ex amministratore della giunta calabrese che da ottobre è in pensione dopo soli 9 anni di lavoro a 5 mila euro. Quando si attueranno davvero i tagli che sono stati votati?

Fuori dal Coro va in onda stasera alle 21.25 su Rete4.