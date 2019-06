Freedom - Oltre il Confine: stasera la quarta puntata su Rete 4

Stasera, martedì 11 giugno 2019, quarto appuntamento con Freedom - Oltre il confine, condotto da Roberto Giacobbo e in onda su Rete 4.

Le Anticipazioni della quarta puntata

Nella puntata di oggi Freedom insegue la Stella di Betlemme. La Bibbia racconta che la cometa indicò la via ai Re Magi per raggiungere Cristo appena nato. Giacobbo vuole scoprire se si trattò veramente di una stella cadente: per fare ciò, giunge all'antico osservatorio astronomico di Padova, per poi visitare la Cappella degli Scrovegni.

Il programma ci conduce poi in Abruzzo, alla scoperta del misterioso e affascinante castello di Rocca Calascio. Situato a 1.500 metri di altezza, si tratta del castello più alto d’Italia, divenuto il set di molti film di successo.

Le telecamere di Freedom entrano in una casa privata molto speciale a Bergamo, dove sono custoditi dei tesori incredibili. Tra i tanti oggetti bizzarri, Roberto Giacobbo trova un presunto dente di gigante.

Freedom arriva poi in Toscana, tra Lucca e Pistoia, per mostrare dei ponti incredibili che pare sfidino le leggi di gravità. Il primo è stato per decenni il ponte sospeso più lungo al mondo, con 227 metri di lunghezza e 36 metri di altezza. Il secondo, il ponte della Maddalena, è soprannominato il Ponte del Diavolo.

Freedom approda infine a Gravina in Puglia, una antichissima città scavata nella roccia ricca di storia. Durante l’epoca paleocristiana, a Gravina furono costruite le più belle chiese del mondo.

Infine, si ritorna sul mistero di Dorothy Eady. Grazie all'aiuto di una psicoterapeuta, Freedom narra la storia bizzarra di questa donna inglese vissuta all'inizio del '900, che credeva di essere la reincarnazione di una donna vissuta nell'antico Egitto, all'epoca del Faraone Seti I.

Freedom ci aspetta questa sera, alle 21.25 su Rete 4.